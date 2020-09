Cicus lanza nueva edición del Festival 'Directed By Women Spain' sobre la obra audiovisual de mujeres cineastas

Este año, el ciclo se celebrará los días 22, 23 y 24 de septiembre. Las actividades se desarrollarán en el auditorio y en el patio del Cicus, y con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias por la actual situación del Covid, informa la institución académica en un comunicado.

En este sentido, Paloma Peñarrubia ofrecerá una 'masterclass' que lleva por título 'Cuando la música se encontró con la imagen', en colaboración con Aamma. En esta sesión se hará un acercamiento al proceso creativo de la composición musical en los medios audiovisuales, desde el primer encuentro de las compositoras y compositores con el guión, a las distintas relaciones con Dirección y Montaje para dar forma al lenguaje sonoro, su función y estructura.

El auditorio será el escenario de una sesión de cortometrajes bajo convocatoria en el marco de la VI edición de 'Directed by Women Spain', la fiesta internacional del cine dirigido por mujeres. De este modo, destacan los titulos 'A quien dices amar', 'Souvenir' y 'There Will Be Monsters', entre otras cintas.

Por otra parte, en el patio del Cicus, a las 21,30 horas, tendrá lugar una mesa redonda bajo el título 'Sin mujeres no es cine', también con entrada libre mediante invitación.

Organizado en colaboración con la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma), "dialogaremos con cinco directoras andaluzas sobre los proyectos, y nuevas formas de trabajar en el ámbito cinematográfico, en tiempos de pandemia. Contaremos con la presencia de Ana Rosa Diego, Ángeles Reiné, Araceli Carrero Rimada y Laura Hojman, con Oliva Acosta en el papel de moderadora", añade el comunicado.