Compromís denuncia "eixides de to i desqualificacions" de la delegada de Govern en xarxes socials

En una pregunta dirigida al Govern, Mulet adjunta un comentari de la delegada en Twitter en el qual afirmava: "Deslleialtat i pràctiques fosques per part de Compromís. Aquesta gent no mereix estar en cap càrrec públic".

També rebutja diverses publicacions en el seu perfil oficial en Facebook, del passat 3 de juny, quan va dir que el diputat de Compromís, Joan Baldoví, "com està a soles en el Congrés, s'atreveix a erigir-se en veu dels valencians". "Hi ha gent molt agosarada", va agregar.

La socialista va sostindre en un altre missatge en aquesta xarxa que "Compromís, amb un diputat en el parlament, s'haurà de pensar i repensar si vol seguir amb aquests companys de viatge", en referència als partits que van votar en contra a l'estat d'alarma.

Com són "incursions destructives en horari 'laboral'", Mulet vol saber què cost té el lloc de la delegada del Govern a la Comunitat per a les arques públiques, "ja que el seu salari ho paguem amb els diners de tots, també dels qui insulta".

"L'article 154 de la Constitució expressa que un delegat nomenat pel Govern dirigirà l'administració de l'Estat en el territori de la comunitat autònoma i la coordinarà, quan escaiga, amb l'administració pròpia de la comunitat", recorda.

Però el portaveu de Compromís critica que "desgraciadament, hem pogut comprovar com la persona designada per a aquest càrrec, lluny de representar al Govern, es comporta com una simple hooligan al servici del seu partit, actuant amb contínua deslleialtat cap a la Generalitat".

Al seu juí, són molt preocupants aquestes "desqualificacions cap a Compromís, partit que va facilitar la investidura" de Pedro Sánchez i que recorda que és la força majoritària en l'Ajuntament de València i que governa la Comunitat Valenciana amb els mateixos partits del Govern (PSOE i Unides Podem).

Per tot açò, el senador valencianista pregunta al Govern "en quina data pensa cessar-la" i si "està entre les seues funcions l'atac cap als adversaris polítics o socis d'investidura".