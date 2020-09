Escola "regala" als centres ReTrobades, una web per a compartir recursos educatius en valencià en un curs atípic

El projecte ha sigut presentat aquest dimarts en roda de premsa en un acte en el qual han participat el gerent d'Escola Valenciana, Francesc Felipe; la directora general d'Innovació Educativa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Margarida Castellano; i el representant de Món d'animació Felip Kervarec.

En 'ReTrobades' es poden trobar recursos, activitats i vídeos que acompanyen en l'activitat didàctica. "Hem volgut inaugurar aquest curs amb un regal en els centres educatius. Amb la finalitat de mantindre viu l'esperit de les Trobades i per a respondre la necessitat de recursos educatius en valencià, hem fet aquesta compilació d'activitats, experiències, jocs i tècniques diverses permetran treballar aspectes com la competència emocional, la comunicació interpersonal o el treball en grup", ha incidit Francesc Felipe.

Per la seua banda, Margarida Castellano ha destacat que d'aquesta forma "s'aporta al professorat un material per a treballar tot allò que en el dia a dia no es té temps en les aules, per a treballar no solament l'afectivitat o els continguts més cognitius, sinó també retrobar-se amb els companys en un any atípic".

Felip Kervarec ha explicat que "la web ReTrobades mostra una gran varietat de recursos amb una funcionalitat pràctica, perquè tothom els puga trobar fàcilment per cicles escolars o temàtiques".

CREATIVITAT I MÚSICA

Els recursos educatius estan disponibles en la web retrobades.escolavalenciana.org i s'estructuren per temes: atenció, creativitat, música, psicomotricitat i expressió oral i escrita, entre uns altres. Així mateix, es diferencien per nivells i etapes educatives.

A més, Escola Valenciana ha presentat també l'edició especial 'Retrobades' de la revista 'Sembra', la qual arreplega anàlisi i opinions de diferents membres de la comunitat educativa amb motiu de l'inici especial d'aquest nou escolar especial.

L'entitat també ha oferit recentment la Cinemateca, un nou producte per a centres educatius que ofereix de forma il·limitada de set pel·lícules en valencià diferenciades durant tot el curs 2020-2021.