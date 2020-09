Bonig considera que merecía "otra contestación" de Puig: "Creo que tiene un problema con las mujeres"

Así se ha pronunciado Bonig al ser preguntada sobre qué opinión le merece la actitud que tuvo Puig con ella y la que mantuvo con el portavoz de Cs, Toni Cantó. "Sí me sorprendió su respuesta, he brindado muchísimos apoyos a Puig y creo que me merecía otra contestación", ha afirmado.

"Fui educada, el debate político es un poco salsa, yo le ofrecí ayuda, le tendí la mano", ha subrayado, pero Puig "salió nervioso, sin propuestas y sin ideas", además de "un poco prepotente".

Bonig ha indicado que le recordó a una canción de The Killers titulada 'The Man', que dice "nena, yo soy el hombre, no tienes nada que enseñarme porque no yo no tengo nada que aprender". "Esas prepotencias cuando uno habla tanto de feminismo a lo mejor es que tiene que esconder algo", ha añadido.

En cualquier caso, ha afirmado que en el PP son "duros" porque están "acostumbrados a recibir" y ella seguirá formulándole propuestas, frente a la intención de Puig de "arrinconar" al PP.