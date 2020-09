Torres reitera que no prevé hacer recortes en el año 2021

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta de la diputada popular Australia Navarro, quien pidió al presidente que "rectifique", sea "valiente" y traiga a la Cámara unas cuentas que no ahoguen la actividad económica, que no ataquen a las empresas, no recorten salarios y no suban impuestos, porque eso "pone en peligro" el estado del bienestar.

En su intervención, Ángel Víctor Torres solicitó a la diputada que "pase de las palabras a la acción" y que si quiere ayudar, haga que su partido "eche una mano" para que se produzca la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para poder tener "todos esos recursos" que el PP demanda.