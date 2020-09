Cayetano Martínez de Irujo revela, más de 20 años después, por qué cortó con la infanta Elena

Los amores de antaño, que uno recuerda con la sabiduría que da el tiempo y la constancia de que no volverán. Así se debió sentir la noche de este lunes Cayetano Martínez de Irujo cuando comenzó a hablar, tanto tiempo después, de su cacareado idilio con la infanta Elena.

El hijo de la duquesa de Alba asistió al programa Un año en tu vida que presenta Toñi Moreno en Canal Sur, la cadena autonómica andaluza. A pesar de que no suele dar pie a posibles habladurías, el jinete se mostró sorprendentemente abierto y habló de temas bastante comprometidos.

Llegó a expresar su opinión sobre sus hermanos y el porqué de su distanciamiento: "Hay una cuestión emocional, que está por encima de la racional. O se trata y se trabaja o siempre esas emociones te invaden", explicó el airstócrata de 57 años.

"Yo fui muy querido por mi madre, no te digo el que más, ella nos quiso a todos, pero fui muy valorado a partir de las Olimpiadas de Barcelona y luego fui el escogido... Ella me dijo: 'Tú te vas a ocupar de toda la estructura agrícola'. Sabía que mi ilusión era el campo. Me ha costado pagar un precio mucho más alto de lo que podría imaginar, ni en el peor de mis sueños, a nivel familiar", reconoció.

A todo ello ha ayudado enormemente tener al lado a su pareja, Bárbara Mirjan, 33 años menor que él ("como Richard Gere con su mujer", bromeó Cayetano): "Bárbara es joven pero muy madura, muy inteligente, muy capaz, muy resolutiva. Me hace muy feliz. Está aquí, ha venido hoy conmigo y me ha ayudado mucho estos años a superar todo y a ser la persona que empiezo a ser hoy, con una vida nueva".

Pero de entre todos los temas que trató, sin lugar a dudas su romance hace más de 20 años con la hermana del rey Felipe VI fue un momento de asombro y de cercanía por parte del actual duque de Arjona y conde de Salvatierra. Sobre todo porque no hablaba de ellos desde sus memorias.

En aquella biografía aseguraba que su affaire fue, ante todo, "apasionado". Y es algo que ha vuelto a remarcar junto a Toñi Moreno, rememorando que les unió precisamente su pasión por la hípica. Asimismo, las suegras (tanto la duquesa de Alba como la reina Sofía) estaban encantadas con la unión.

"La infanta necesitaba a una persona fuerte a su lado y, al parecer, yo era el elegido. Estuvimos juntos tres meses, es una persona excepcional", confesó el aristócrata, que hubo de responder inmediatamente a la pregunta de la presentadora de, si todo iba tan bien, cómo es que cortaron.

"Yo estaba luchando por salir de mi celda educacional, de responsabilidades, presión de una familia, como los Alba, parecida a una familia real, sin serlo", recordó Cayetano, que niega la responsabilidad de "presiones externas" como se rumoreó en su momento.

Fue por ello que no vio adecuado entrar a formar parte de la monarquía española, yendo cada uno hacia un camino distinto y encontrando nuevas parejas. Eso sí, como sigue uniéndoles su amor por los caballos es bastante usual verlos en competiciones ecuestres: mantienen intacta su buena amistad.