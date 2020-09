Debat.- El Consell promet 405 milions a empreses amb nous fons de creixement i "resiliència"

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha promès aquest dilluns la creació de dos fons autonòmics per a ajudar les empreses a combatre la crisi: un de creixement per a generar companyies de gran grandària i un altre de "resiliència" per a reforçar la solvència de les mitjanes, amb un pressupost conjunt de 405 milions fins al 2027.