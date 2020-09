Baltar, sobre la crisis en Ourense: "Hay solo dos posibilidades, que renuncie el alcalde o moción de censura"

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios en Santiago, tras acudir a la toma de posesión de los delegados territoriales de la Xunta, y del secretario xeral de Emigración, el ourensano Antonio Rodríguez Miranda.

En todo caso, ha remarcado que "le corresponde a la mayoría del pleno" del Consistorio "dar una solución".

Baltar ha recordado que el PP de Ourense tiene un grupo en el Consistorio que adoptó "de forma unánime" la decisión de "suspender temporalmente" el pacto con Democracia Ourensana (DO) y ahora se está a la espera de ver "cómo evolucionan los acontecimientos en las próximas horas".

"Todos saben que hubo un pleno en el que 24 de los 27 ediles que conforman la Corporación pidieron la dimisión del alcalde. De él depende dimitir o no, no parece que vaya a hacerlo, pero bueno, hay que dejar pasar unos para que los grupos municipales entablen las conversaciones necesarias", ha apostillado.

PACTO EN LA DIPUTACIÓN

Finalmente, acerca de si ve "en juego" la Diputación, ha subrayado que "no".

"Hablé con los diputados de DO y el portavoz de DO me garantizó que se mantenía el pacto, que es lo que decimos en el partido, que se suspendió temporalmente desde el ayuntamiento, a la espera de cómo evolucionan los acontecimientos y de las decisiones que toma el alcalde", ha zanjado.