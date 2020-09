Los dardos de Esperanza Aguirre a Pablo Iglesias: "Con ese aspecto de flamenca..."

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado muy crítica con la presencia en el Gobierno de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de su partido, y ha lanzado varios órdagos contra él y su formación en una entrevista con VozPópuli.

Aguirre ha aprovechado sus declaraciones sobre la gestión de Díaz Ayuso en la capital y la calidad de la sanidad pública madrileña para acusar a la Moncloa de dirigir "una campaña" contra ella, considerando que "casi el 90% de los medios son cuasi podemitas". "Las seis televisiones están en manos de Podemos", ha subrayado.

"Nunca soñó Pablo Iglesias llegar tan lejos", ha comentado también, mientras ha añadido que quien está "fuera de la Constitución" es la formación morada y su líder, "con ese aspecto de flamenca que tiene ahora con la camisa roja", y los partidos independentistas, y no el Partido Popular.

La expresidenta se ha referido también al Gobierno como "estos señores de la extrema izquierda, los socialcomunistas que nos gobiernan", de los que piensa que "visto lo que han hecho en nueve meses, como les dejemos cuatro años acaban con el régimen democrático". "Dirán que la Constitución del 78 es la 'Constitución de la dictadura' y a lo que ellos traigan, que lo que quieren es el chavismo, pues le llamarán vaya a saber qué", ha señalado.

Por otro lado, ha criticado que Iglesias haya fijado como "una de las tareas políticas fundamentales de Podemos" conseguir un estado republicano, una ideología que nunca ha ocultado. "Me parece un disparate todo ello. Vamos a ver, estos señores ponen de ejemplo la II República, porque les parece un régimen idílico donde no había más que democracia, paz y libertad y la verdad es que no, en absoluto". "No fue idílica" y "terminó en Guerra Civil", por lo que "ésta república que propugnan Pablo iglesias, Otegi y Puigemont pues fíjese usted cómo va a acabar".