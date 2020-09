Esperanza Aguirre aplaude la gestión Ayuso como presidenta: "No se ha equivocado en nada"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido la gestión de la actual dirigente del Gobierno regional madrileño asegurando que no se ha "equivocado en nada", y considera que "hay una campaña contra Isabel Díaz Ayusodirigida desde la Moncloa", ha dicho en una entrevista para VozPópuli.

"No creo que el gobierno de Díaz Ayuso se haya equivocado en nada, quizás se le podría reprochar, pero por supuesto no a ella sino a la gente de salud pública, que no hayan tenido suficientes rastreadores desde el principio", ha afirmado rotunda.

Además, sobre la calidad de la sanidad pública en Madrid ha asegurado que "no es verdad lo que se dice" sobre ella, y achaca las críticas contra Ayuso y la sanidad madrileña a que, según su opinión, "casi el 90% de los medios son cuasi podemitas". "Nunca soñó Pablo Iglesias llegar tan lejos", ha recalcado.

La expresidenta ha explicado que el alto nivel de ocupación de camas en los hospitales "se refieren a las que están operativas ahora en septiembre, que es el final del verano y hay mucho personal sanitario aún de vacaciones". Defendiendo también la gestión del PP en la capital, Aguirre se ha mostrado orgullosa de "muy orgullosa de haber construido 12 hospitales nuevos en Madrid y no se ha quedado atrás la sanidad privada".

"El número de camas en Madrid es muy importante, pero hay que tener en cuenta lo que ha crecido la población madrileña gracias al despegue económico de la Comunidad", lo que atribuye a la "aplicación de una doctrina liberal" que ha permitido a los madrileños tener la "libertad de elegir colegio, hospital, médico", entre otras cosas. "Eso es lo que ha traído tanta gente a esta Comunidad", ha concluido.

Unión de la derecha

Por otro lado, Aguirre ha valorado la división de la derecha en España y la labor del actual presidente del PP, Pablo Casado, que "ha recibido un partido dividido en tres [por la irrupción de Ciudadanos y Vox] y muy perjudicado por esta ausencia de defensa de las ideas y por los casos de corrupción".

En su opinión, "España necesita una opción de centroderecha que pueda ganar", por lo que vota por la unión de los populares con la formación dirigida por Santiago Abascal y el partido liderado por Inés Arrimadas. Además, cree que el sistema electoral necesita reformarse porque con el que hay ahora "la izquierda ganará siempre".