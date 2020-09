Siete películas competirán por el XIV Premio RTVE-Otra Mirada en el Festival de San Sebastián

El jurado de este año lo forman la actriz Belén Cuesta la directora de Dock of the Bay-festival de cine documental musical de San Sebastián, Elena Rivera, y la directora del área de Cultura y Sociedad de La 2, Urbana Gil.

Entre las candidatas este año están 'Akelarre', de Pablo Agüero (España-Francia-Argentina) y 'Passion Simple', de Danielle Arbid (Francia-Bélgica), de Sección Oficial.

También 'Gal -Mae -Gil' (Gull), de Kim Mi-jo (Corea del Sur), de la sección New Directors; 'Las mil y unas', de Clarisa Navas (Argentina-Alemania); y 'Visión Nocturna', de Carolina Moscoso (Chile), de Horizontes Latinos; 'Nunca, casi nunca, a veces, siempre', de Elisa Hittman (Gran Bretaña-EE.UU.); y 'Miss Marx', de Susanna Micchiarelli (Italia), de Perlas.

Como en ediciones anteriores, el premio supone la adquisición de los derechos de antena de la película ganadora. Las cintas que compiten por el premio son seleccionadas por el festival de San Sebastián entre las que se estrenan en cada edición. El año pasado fue premiada 'La ola verde (Que sea ley) Let it be law', de Juan Solanas (Argentina, Uruguay y Francia), cinta en torno a los problemas y la lucha por terminar con los abortos clandestinos en Argentina.

El Premio RTVE-Otra Mirada ha recaído en sus anteriores ediciones en películas que después han sido galardonadas en festivales internacionales o en los Oscar, como la iraní 'Nader y Simin. Una separación', de Asghar Farhadi, Oscar a mejor película de habla no inglesa; 'Precious', de Lee Daniels, ganadora de dos Oscar; 'Frozen River', de Courtney Hunt, o 'Buda explotó por vergüenza', de Hana Makhmalfaf, con dos premios en Berlín.