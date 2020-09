Temple y Depp muestran "la irreverencia" y "la calidez" del músico irlandés Shane Macgowan en 'Crock of gold'

20M EP

El director Julien Temple y el intérprete estadounidense Johnny Depp, en este caso en labores de productor, muestran en 'Crock of gold: A few rounds whith Shane Macgowan', la "irreverencia" y la "calidez" del carismático líder de la banda The Pogues. "Es un ser humano difícil pero cálido y generoso a la vez y espero que hayamos logrado transmitirlo en la película", ha confiado el cineasta inglés.