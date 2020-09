Los espectáculos culturales de las fiestas de Salamanca suman 38.000 visualizaciones por internet

Esta cifra ha supuesto un incremento de casi un 3.000 por ciento de las visualizaciones del canal, con respecto a la semana anterior, según los datos aportados por la concejal de Cultura, María Victoria Bermejo, quien ha hecho balance de las actividades culturales programadas por el Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre.

En este periodo se ha celebrado un total de 66 actividades de teatro, música, danza, cine o humor, que ha tenido lugar en diferentes espacios de la ciudad como Patio Chico, Patio del DA2 y en lugares al aire libre de diferentes barrios de Salamanca (Garrido, Puente Ladrillo, Vistahermosa, San José, El Rollo, Pizarrales y Prosperidad).

"Estas actividades se han adaptado, en cada momento, a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder garantizar la seguridad de los espectadores y de los artistas. De tal forma, que en los meses de julio y agosto el programa Salamanca Plazas y Patios fue presencial, cumpliendo todas las medidas preventivas recomendadas; mientras que las actividades del programa cultural Virgen de la Vega se retransmitieron online por las medidas impuestas por la Junta de Castilla y León para luchar contra el aumento de los contagios en nuestra ciudad", ha matizado la edil.

Dentro del programa Salamanca Plazas y Patios se desarrollaron 28 espectáculos, incluidos tres estrenos teatrales, el III Festival Internacional de Jazz, once conciertos y ocho proyecciones de cine con la asistencia de 5.332 personas.

PROGRAMA FIESTAS

Por su parte, los 38 espectáculos del programa cultural Virgen de la Vega, desarrollado entre el 7 y 15 de septiembre, han tenido 38.859 visualizaciones en el canal Youtube del Ayuntamiento de Salamanca.

Del total de espectadores, 32.865 se corresponde a usuarios españoles, pero también se ha acumulado representación de ciudadanos de otros países: Argentina (572), México (557), Chile (273), Perú (183), Estados Unidos (151), Colombia (139), Ecuador (114) y Reino Unido (96), junto a otros de Alemania, Rusia, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Uruguay.

Con respecto a la edad de los espectadores, el 26,3 por ciento tiene entre 35 y 44 años, el 20,8 entre 45 y 54, el 16,6 entre 55 y 64, el 16,3 entre 25 y 34 años, el 15,5 mayores de 65 años y el 4,5 entre 18 y 24. Además, el 58,3 por ciento de los espectadores han sido hombres y el 41,7 mujeres.

GRUPOS LOCALES

La concejal de Cultura ha destacado que esta programación ha tenido "muy en cuenta" a las compañías y a los grupos salmantinos. De hecho, entre las dos programaciones de este verano se han contratado a trece compañías de teatro salmantinas y 28 grupos de música locales.

De los 58 eventos programados, sin contar las ocho proyecciones de cine, 48 fueron protagonizados por grupos salmantinos, trece compañías de teatro y 28 grupos de música.

En concreto las compañías que han participado en estos programas han sido La Chana Teatro, Spasmo Teatro, Edulogic Producciones, Kamaru, Habichuela, Jes Martin's, Animarts, La risa de la tortuga, Fernando Saldaña, Carioca, Intrussión Teatro, Foroasteros Teatro y Victor Samarkanda.

En cuanto a los grupos de música, han participado Luismi Segurado Trío, Amós Lora, No cantes Victoria, Lulu & The rockets, Sheila Blanco, Couleur Café Jazz Quartet, Floros Ensemble, Ángel Rufino El Mariquelo, InBlauk, Mayalde, Baden Bah, Godaiva, Jim Brothers & Co, Texas Resaca Blues, Bicho pal monte, Narkada, 1945, Estrogenuinas, Zero!, Aira, Carbayo, Tucho Acoustics, Vinni Rose, Chef Creador, Bye bye Lullaby, Saravá, Sumarua, Aarón Salazar Quinteto Flamenco y María Mercedes.

El presupuesto destinado a estos dos programas por parte del Ayuntamiento ha sido de 290.000 euros, dinero que ha repercutido, casi en su totalidad, en empresas de montaje o de luz y sonido, compañías o grupos salmantinos, ha concluido.