Coronavirus.- Igualtat obri una investigació per a determinar les causes del brot del centre de menors de Villena

Sobre aquest tema, Oltra, en la roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en el ple del Consell, ha destacat s'està tractant d'esbrinar què ha passat encara que l'informe està encara en fase preliminar i ha destacat que el síndic "fa el seu treball" i "sempre" miren amb "atenció el que diu".

Oltra ha recordat que ja es va entrevistar amb l'alcalde per a analitzar les causes de l'entrada del virus en el centre i ha recalcat que les instal·lacions són "bones" perquè es tracta d'un "edifici nou", per la qual cosa no presenta els típics problemes immobles envellits.

De fet, ha ressaltat que el centre disposa d'un pati interior i és "molt lluminós i alegre". "Són instal·lacions noves i jo entenc que és molt digne per a albergar adolescents", ha destacat.

En qualsevol cas, ha ressaltat que per l'edat dels usuaris, adolescents, els contagiats són en la seua majoria asimptomàtics i no hi ha "problemes mèdics" i a més, en aplicació del protocol, romanen asilats els casos positius de la resta.

CENTRE DE XIVA

D'altra banda, ha explicat que Sanitat també està "indagant" per què l'Hospital de Manises no va donar a conéixer el resultat de les proves PCR realitzades pel laboratori de Fisabio als majors d'una residència de Xiva i s'han hagut de repetir ahir.

Així, ha explicat que les PCR extretes pels professionals de Manises l'1 setembre es van portar a Fisabio perquè aquest hospital no disposa de laboratori i els resultats es van remetre el 9 de setembre al centre sanitari. "Estem esbrinant per què arriben el 9 de setembre a Manises però no es fan públics i ara s'ha hagut de repetir la prova", ha postil·lat.