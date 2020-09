Coronavirus.- Puig veu "preocupant" el ritme de contagis a Madrid i espera "passos conjunts" per a la contenció

Així s'ha expressat Puig a preguntes dels mitjans per la situació en la capital de l'Estat, després de l'anunci de la reunió entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, per la situació epidemiològica.

Per açò, Puig s'ha mostrat "preocupat" per la situació de Madrid, ja que "el que passa a Madrid és preocupant per a tots, perquè és una comunitat molt pròxima", amb la qual es vol mantindre la "bona relació".

Respecte a la situació de la pandèmia a la Comunitat Valenciana, Puig ha indicat que està en un moment "de certa contenció", encara que "continua havent-hi brots". "Hem d'intentar reforçar totes les mesures preventives i la xarxa de rastrejadors", ha manifestat.