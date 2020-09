Coronavirus.- Oltra anuncia que es destinaran 10,9 milions en ajudes al sector residencial

Oltra, en la roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en el ple del Consell, ha destacat sobre aquest tema que porten "molts mesos actuant de manera conjunta" contra la pandèmia.

Per açò, ha subratllat que "hi ha raons d'interés públic i social per a atendre i recolzar econòmicament" les empreses i entitats que han fet "enormes esforços" en la contractació de personal de manera "extraordinària, condicionament de centres per a millorar la qualitat del servici i en neteja i desinfecció"·

En concret, el decret en el qual estan treballant preveu destinar a les residències de majors 9 milions, a diversitat Funcional 747.167,19 euros, a salut Mental, 697.785,45 euros, a exclusió, 104.131,06 euros i a les residències mixtes, aquelles que combinen majors amb altres tipologies, 272.673,08 euros.

En eixe sentit, ha destacat que des de la Generalitat "estem treballant en la prevenció i contenció dels contagis, però també estem atenent les necessitats econòmiques de les empreses i els treballadors".

Així, ha recalcat que durant aquests mesos de pandèmia "hem estat i seguim atenent un sector tan important com és el dels servicis socials" amb protocols d'actuació, la compra i repartiment de material de protecció com guants, mascaretes, trages EPI i gel. A més ha recordat que ja es van destinar 11 milions per als ajuntaments per a emergència social i en la primera ona de la pandèmia es van seguir abonant les places dels centres de dia malgart que estaven tancats per a mantindre l'ocupació.

DOMUS-VI

D'altra banda, ha replicat a DomusVi, a la qual ha sancionat amb 174.000 euros per les irregularitats en centre de Lliria (València), la multa més alta que s'ha imposat a una residència, que el que l'Administració té en compte són els informes d'inspecció i a partir d'ací cada empresa és "lliure" de realitzar les manifestacions que considere.

Oltra ha replicat així a aquesta empresa dedicada a cures de persones majors que hui ha eixit en defensa dels seus treballadors i el compliment de les ràtios de persones i qualitat que marquen les normatives autonòmiques i ha assegurat que els residents en els seus centres assistencials i les seues famílies són la seua "raó de ser".

Per contra, la vicepresident ha evidenciat que les imatges "certament impactants, indignants i rebutjables" del tracte als residents de Lliria estan ací, però a més ha assenyalat que el seu centre d'Alcoi també està sota investigació perquè allí van morir més de la mitat de residents en la primera onada.

En eixe sentit ha recordat que ja es va reunir amb l'empresa per a analitzar per què la ràtio de morts del centre d'Alcoi, que l'exconseller popular Rafael Blasco va donar en concessió a aquesta empresa per 45 anys a canvi que realitzara unes reparacions en aquest edifici públic, era molt superior a la mitjana. "És un edifici regalat perquè faça el seu negoci i damunt no ho fa bé", li ha recriminat.

Oltra ha recalcat que a més de Lliria i Alcoi "després va sorgir Sant Vicent del Raspeig" i ara, segons denuncia CCOO, també podria haver-hi irregularitats en el centre de Cocentaina. "Intervindrem en totes les denúncies", ha garantit Oltra, al temps que ha qüestionat que siguen "coincidències". Però és que a més del centres de la Comunitat Valenciana, ha apuntat que "també està Galícia, Castella i Lleó, i Catalunya". "Doncs igual sí que és una qüestió generalitzada", ha assenyalat.