El Ayuntamiento de Cáceres no descarta medidas restrictivas si no mejoran los contagios en la ciudad

20M EP

El portavoz del Gobierno de Cáceres, Andrés Licerán, ha anunciado este viernes que no se descarta tener que tomar medidas restrictivas "en los próximos días" si los datos de contagios por coronavirus no mejoran en la ciudad. "Seguimos preocupados y la evolución no es buena", ha advertido.