Consulta el tarot de hoy: del 21 al 27 de septiembre y estrella de la semana

7 de bastos, El Colgado, El Mundo, caballo de espadas, sota de bastos: En conjunto será una semana favorable o fructífera pero al mismo tiempo de luchas y obstáculos a superar, a veces reales y otras veces quizás nos los creemos nosotros mismos. Esfuerzos, trabajos y sacrificios pero que casi siempre van a dar sus frutos. Algo inestable en los asuntos del corazón y otras relaciones íntimas, pero de esfuerzos que al final merecerán la pena en el terreno profesional y asuntos materiales. Los viajes estarán lleno de imprevistos o cambios pero finalmente saldrán bien y os traerán satisfacciones. Quizás no sea una semana demasiado cómoda sin embargo se conseguirán los objetivos marcados. A veces bajones de ánimo pero casi siempre pasajeros.

LUNES 21



10 de copas, El Diablo, 6 de espadas: En realidad no es un mal día pero quizás las cosas no salgan del modo que a nosotros nos gustaría, incluso si salen bien, o se retrasarán un poco buenas noticias que estamos esperando. Peligro de caer en estados emocionales negativos o melancólicos aunque muchas veces no habrá razón para ello o no será para tanto. En asuntos laborales si convendrá tener cuidado con traiciones o ataques por la espalda. Pero será buen día para cosas del corazón.

MARTES 22



6 de bastos, La Muerte, Rey de bastos: Anuncia cambios, a menudo una etapa difícil o adversa que al fin se termina o una larga lucha que llega a la meta. Intensa actividad en lo laboral, económico y social. Cambios, sorpresas o realizaciones inesperadas en el trabajo y los asuntos materiales, final de bloqueos y sufrimientos o sensación interior de que eso va a ocurrir así, aunque no siempre suceda. En otros casos nos indicaría que hay que seguir nuevos caminos, estar abierto a lo que venga.

MIÉRCOLES 23



Reina de copas, La Torre, 10 de bastos: Un día de luchas, trabajos, obstáculos a superar, asuntos que se complican ya sea en lo laboral, familiar o sentimental. En otros casos los problemas serán emocionales: preocupaciones, desaliento, cosas que no toman el camino que se deseaba. En realidad no tiene que ser un mal día y en muchos casos no lo será, lo que pasa es que las cosas no saldrán del modo que teníamos planeado o nos gustaría. Hay que cuidarse de las lesiones o accidentes.

JUEVES 24



Caballo de espadas, dos de oros, sota de bastos: Se trata de un día favorable o fructífero pero al mismo tiempo de mucha batalla, actividad y ajetreo, bueno para viajar y los asuntos relacionados con el extranjero, también para relaciones de trabajo o negocios. Irán surgiendo pequeños y fastidiosos obstáculos pero se resolverán sobre la marcha. Optimismo pero a la vez impaciencia, se ve el camino de la solución o la salida de los problemas aunque se podría actuar de forma imprudente.

VIERNES 25



2 de copas, 10 de oros, 3 de copas: Para muchos este será el mejor día entre los laborables y en otros casos será simplemente el más agradable o el mejor para los asuntos del corazón o las finanzas. Las cosas saldrán como deseamos o se aproximarán mucho más a ello. En algunos casos golpe de suerte, algún sueño realizado o llegada de dinero inesperada. Es un buen día para las relaciones y comunicaciones tanto si esto se enfoca hacia el trabajo como si va dirigido al amor. Ayuda de amigos.

SÁBADO 26



La Luna, El Papa, 2 de bastos: El día podría comenzar un poco mal, tal vez con preocupaciones o tristezas sin embargo luego tendrá un cambio muy positivo y nos traerá vivencias y sucesos muy agradables o muy deseados, en otros casos nos protegerán frente a una adversidad que no llegará a suceder. Llegada inesperada de un ser querido o también de una buena noticia. Algo muy agradable nos podría suceder este día, ya sea en el trabajo, la vida sentimental o en otros ámbitos.

DOMINGO 27



Sota de bastos, 6 de copas, Reina de espadas: Excelente día para relaciones y comunicaciones, al menos en la gran mayoría de los casos. Encuentros agradables o que salen mejor de lo esperado. Buenas noticias relacionadas con la vida afectiva: amor, amistad o simplemente goces y placeres. En otros casos el día no será tan malo como nosotros creíamos que iba a ser, habrá sorpresas que le darán un matiz más positivo. Pero sí habrá algún riesgo de turbulencias en el hogar y la familia.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Esta semana recibiremos la influencia de Zaniah, una estrella perteneciente a la constelación de Virgo. En realidad se trata de una estrella triple, blanca al verla desde la tierra. Pero lo importante es que su influencia es armoniosa y benéfica, favorece la armonía, el refinamiento y las maneras amables y cordiales. Atrae la concordia y busca el punto de encuentro. Muy apropiada para solucionar pacíficamente tensiones y problemas, para aunar esfuerzos y buscar lo que une.