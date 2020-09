Ribó presenta al Govern quatre grans projectes mediambientals a la recerca de la "complicitat" amb València

L'Ajuntament de València ha presentat aquest dijous al Govern central els seus quatre projectes més importants en matèria mediambiental que vol impulsar per als pròxims anys.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, acompanyat pel vicealcalde i responsable d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha exposat a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, aquests plans, per als quals demana la implicació tant política com financera de l'Executiu central, donada l'envergadura dels mateixos i la titularitat de les competències hídriques i de costes a les quals afecten.

La naturalització de les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal amb un cordó dunar, una aportació d'aigua que traga al llac de l'Albufera de la situació d'emergència hídrica, la regeneració de les platges del sud (el Saler, Perellonet) amb arena i la proposta d'utilitzar el nou llit del Túria com a corredor verd han sigut posades sobre la taula de la també vicepresidenta quarta del Govern.

Ribera, segons Ribó, ha mostrat una "actitud positiva" davant els temes plantejats, igual que el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, i el director general de l'Aigua, Teodoro Estrela.

Dunes a la Malva-rosa

Aquesta proposta, referida a les platges al nord del port (Cabanyal i Malva-rosa) es basa a habilitar "un sistema de dunes i oasis de vegetació, adequat a la realitat meteorològica actual que alhora els oferisca la possibilitat de crear itineraris alternatius i un sistema atractiu de relació entre la part urbana de la vora marítima (l'antic passeig) i la nova realitat".

Figuració virtual de les dunes en la Malva-rosa. Ayto. València

S'inclouria, tal com recull el Pla Especial del Cabanyal (PAC) en una nova via litoral, que proposa un passeig marítim més naturalitzat i lineal, amb una barrera de dunes i arbustos entre el passeig marítim i la franja d'arena. Aquesta zona comptarà amb espais verds i arbratge pensat per al passeig i gaudi del vianant.

Més aigua per a l'Albufera

Tots dos mandataris han reclamat una solució definitiva als problemes de dotació hídrica per al Parc Natural de l'Albufera, "especialment ara, estem a les portes d'un nou cicle de planificació hidrològica que durarà sis anys, fins a 2027 al Xúquer", apunten. L'alcalde xifra en 70 hectòmetres cúbics d'aigua la dotació ambiental necessària per a l'aiguamoll, al marge de la qual es realitza actualment.

Imatge del llac de l'Albufera de València PROYECTO LIFE ALBUFERA - Archivo

Campillo recorda que és el primer parc natural valencià, declarat en 1986 però, actualment, el llac pateix una "sequera" d'aportacions d'aigua durant el període hivernal que "atenta directament contra la preservació dels valors naturals i la sostenibilitat dels usos tradicionals de l'aiguamoll".

Per tant, la viabilitat ambiental i econòmica depén de la recuperació de cabals suficients i de qualitat, tant per als arrossars com per a evitar les mortaldats de fauna aquàtica, que empobreixen l'ecosistema i "comprometen greument la continuïtat d'activitats practicades des d'antic, com la pesca i la caça i altres activitats econòmiques no menys importants, com el turisme", explica.

Arena per a les platges del sud

"Volem també actuar al màxim en tots els projectes de regeneració de les platges del sud de València, com reclamen els veïns i veïnes", ha manifestat Ribó, que reclama que s'execute "ja el pla de regeneració que està en tramitació" i que suposa una inversió de 28 milions d'euros.

Passeig marítim de La Casbah després del temporal EUROPA PRESS

En aquest sentit, el vicealcalde Campillo recorda que s'ha perdut "molta arena per efecte del port, que atrapa tota l'arena i impedeix que aquestes platges siguen estables; i per tant des del Ministeri han d'accelerar al màxim els terminis per a realitzar aquest projecte el més prompte possible, també per a previndre front nous temporals".

Els últims estudis de la línia de costa "coincideixen que la regressió ha sigut molt forta fins a l'antic poliesportiu del Saler, fort fins a la gola del Pujol i menor fins a la gola del Perellonet, i són estables o fins i tot en creixement les situades al sud d'aquesta gola fins a la del Perelló".

Corredor verd en el nou llit

El Consistori proposa la creació d'un gran corredor verd en el nou llit del riu Túria compatible amb la seua funció hídrica.

Recreació de l'eix verd en el nou llit del Túria. Ayto. València

El llit fluvial va ser desviat fa 50 anys del seu llit original "i hui dia és una gran canonada de ciment a cel obert que, de reconvertir-se en aquest corredor verd, uniria els nostres dos parcs naturals més emblemàtics: el de l'Albufera i el del Túria", segons Ribó.

L'Ajuntament ja va realitzar un estudi que avala la viabilitat de renaturalitzar la infraestructura. Els seus autors proposen fer "tres llits dins del llit" i obrir-lo a l'ús ciutadà per a connectar també de manera transversal la ciutat amb els seus pobles i altres municipis.