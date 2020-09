Arturo Valls: "La directora de '¡Ahora caigo!' me ha pedido mi carta de dimisión"

Las confusiones al enviar un mensaje por whatsapp pueden provocar situaciones comprometidas, como le pasó a Arturo Valls este jueves con uno que le mandó a la directora de ¡Ahora caigo!, Gloria Hernández.

"Esta tarde me he cruzado con Gonzalo, un técnico de los de aquí, que es un cachondo", comentó el presentador. "Al rato le escribo un whatsapp metiéndome con él: Me gusta mucho el bigotito que te estás dejando. Pronto te van a confundir Dalí", añadió entre risas.

Y continuó contando que "a los tres segundos recibo un mensaje de Gloria, la directora del programa, diciéndome que quiere mi carta de dimisión sobre su mesa...". Y explicó que "eso es lo que pasa cuando mandas un whatsapp a la persona equivocada".

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Tras las risas del público de las gradas del concurso de Antena 3, Valls comento que "le he dicho a mi directora que tiene bigote, esa sí que es una situación peliaguda". El presentador, mirando hacia arriba, señaló que "ese mensaje no era para tu bigote, digo, que no era para ti, si tú no tienes, solo pelusilla".

"Estoy estropeándolo más", admitió el presentador. "Tienes que afeitarte... aferrarte a la verdad", comentó entre risas. "Aún la voy a cagar más", concluyó Valls antes de dar paso a los concursantes del día.