Becky G celebra orgullosa sus orígenes latinos compartiendo una imagen por el día de la Independencia de México

Becky G es una de las cantantes con orígenes latinos más famosas a nivel mundial. Éxitos como Mayores, Sin pijama o Mala santa lograron que la artista obtuviera ese amplísimo reconocimiento.

Sin embargo, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, la joven de 23 años no olvida que sus abuelos eran de México. Por ello, con motivo de la celebración del día de la Independencia del país, ha querido compartir una entrañable instantánea de cuando era niña.

En ella aparece de pequeña vestida al más puro estilo mexicano. Además, no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar el orgullo que siente. "Aunque nací en Inglewood, la cultura mexicana desde niña ha sido una gran parte de mi vida. Mis abuelos me criaron así como mis padres. Si no fuera por ellos, no estaría donde estoy y quién soy hoy en día", escribe la estadounidense.

La artista mexicana Sofía Reyes no ha dudado en responder a la publicación con un bonito mensaje. "Estoy llorando con la imagen, demasiado cute no puedo más", comentaba la intérprete de 1,2,3 emocionada.

Becky G no solo ha publicado esta imagen en su cuenta de Instagram, también ha subido un vídeo en el que aparece cantando cuando tenía 15 años. Junto a la publicación, la americana ha escrito unas palabras sobre sus orígenes.

"Tan orgullosa de mis raíces hoy como lo estaba entonces", comienza Becky G en su post. "Sólo para recordarles a todos cómo empezó todo. Nunca lo he olvidado", prosigue la cantante. "Hay una razón por la que todavía me verán por las mismas manzanas en las que crecí. Chica de Cali para toda la vida con una mente americana y un corazón mexicano. Tenía 15 años", concluye la compositora.

Las dos publicaciones han recibido una gran cantidad de comentarios en los que aplauden que la artista reivindique los orígenes de sus antepasados mientras piden a la artista que vuelva a rapear.