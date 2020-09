Cs exige a Calvo que el Gobierno les elija a ellos para negociar los Presupuestos en lugar de ERC

A pesar de la buena sintonía que entre el Gobierno y ERC para negociar las cuentas, Ciudadanos no tira la toalla y espera que el presidente, Pedro Sánchez, les elija a ellos y no a los independentistas para pactar las cuentas de 2021. El portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal, así se lo ha trasladado este jueves a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una reunión en la que ha insistido en que Cs y ERC son “vías incompatibles”. Entre unos y otros, Bal esperado que Sánchez opte por la formación de Inés Arrimadas.

“Le he dicho con toda claridad que con Bildu, ERC, Rufián, Torra y Otegi, no. Nosotros no estaremos en esos Presupuestos”, ha explicado Bal en una rueda de prensa después de la reunión.

“No puede haber unos Presupuestos donde se mezclen las dos vías, van a ser unos presupuestos u otros”, ha dicho. A pesar de esta contundencia, ha añadido que Calvo no le ha dado ninguna respuesta sobre con quién negociará el Gobierno las cuentas. Por lo menos, Bal ha declarado que “el mensaje” le ha quedado “claro”.

En todo caso, Bal no ha querido especular sobre por qué bloque se estaría decantando Sánchez, si por el de la investidura que encabeza ERC o por el partido naranja. “Sería bueno que el Gobierno de España entendiera que debe firmar los Presupuestos con nosotros”, se ha limitado a decir.

Calvo no le ha dado respuesta pero sí le ha agradecido la “disposición” de Ciudadanos para negociar los Presupuestos, de los que tampoco hoy ha dado pistas de cuándo se aprobará el proyecto de ley para ser remitido a las Cortes. La reunión de este jueves forma parte de una ronda de contactos de Calvo con los portavoces parlamentarios. Tras reunirse con los de ERC y el Grupo Plural este miércoles, continuarán en los próximos días con el PNV.

“Sería bueno que el Gobierno entendiera que debe firmar los Presupusetos con nosotros”, ha dicho Bal, que ha vuelto a pedir una “tregua política” para encarar la difícil situación que está provocando la pandemia. No obstante, ha asegurado que Cs no estará en unos Presupuestos pactados con “ERC y Bildu”, aunque no ha rechazado que estas fuerzas puedan sumarse si Sánchez elije a Cs como socio prioritario de las Cuentas. “A Ciudadanos le va a dar igual lo que hagan los demás”, ha dicho sobre ese escenario.