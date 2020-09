Quiénes son Mayka y Pablo, pareja de 'La isla de las Tentaciones'

La relación de Mayka y Pablo ya empezó a duras penas, pues al principio él se sintió legitimado para tener una relación abierta... sin que ella estuviera muy de acuerdo.

Ellos dos forman una de las parejas que ha participado en La isla de las tentaciones, pero ¿Quiénes son? Ella tiene 28 años y es camarera. Él tiene 26 años y es DJ. Ambos viven en Murcia.

Llevan tres años de relación y según cuenta su biografía oficial del programa, cuando Mayka y Pablo se conocieron, hace ya tres años, él no deseaba iniciar una relación seria, por lo que se mantuvo abierto a tener citas con otras chicas. “Cuando me enteré me sentí fatal, pero decidí perdonarle”, reconoce Mayka.

Sin embargo, la joven confiesa a día de hoy que no acaba de superar los celos y de construir una relación basada en la plena confianza. “Por eso he dado el paso de ir a La isla de las tentaciones, para ver realmente con quién estoy”, ha adelantado.

Seleccionadas entre más de un centenar de dúos candidatos, esta y otras tres parejas someterán la solidez de su relación a la prueba de amor definitiva en la nueva entrega del programa que conduce Sandra Barneda.