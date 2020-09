Ágatha Ruiz de la Prada desvela, en 'Lazos de sangre', por qué ha decidido hablar ahora de su 'hermana secreta'

Durante los últimos días, Ágatha Ruiz de la Prada ha protagonizado varias noticias por dos motivos muy dispares: el robo de su colección y la confirmación de que tiene una hermana que nadie conocía hasta ahora.

Sobre ambas cosas se explayó en el Lazos de sangre que La 1 le dedicó. En entrevista con Boris Izaguirre, lamentó no tener informaciones nuevas sobre el robo, aunque intenta verle "el lado positivo".

Respecto las incendiarias declaraciones en las que desveló que tiene una hermana secreta, la diseñadora explicó que decidió compartirlo en ese momento por la presión que sintió al escuchar, en una de sus colaboraciones televisivas, el testimonio de un joven que reclama la paternidad de Julio Iglesias.

"Vi el disgustazo que tenía porque no le reconocieran y yo, que siempre digo la verdad, cogí y lo dije. Me pareció mal no reconocerlo estando Javier delante", dijo en alusión al chico que reclamaba la paternidad.

Esta semana en @LaHoraTVE, Ágatha Ruiz de la Prada ha confesado que tiene una hermana secreta, ¿qué sabe de ella? #LazosÁgatha ➡ https://t.co/CI91W2OK8gpic.twitter.com/cfobhbZgqF — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) September 16, 2020

Además, especificó no hablarse con dicha hermana, fruto de una relación extramatrimonial de su padre, Juan Manuel Ruiz de la Prada. "No me hablo ni con mis hermanos de verdad... como para hacerlo con ella", dijo entre risas. En el documental hizo varias alusiones a la mala relación con sus hermanos.

"Mi madre no sabía unirnos, no hacía más que meter cizaña. Yo era la hermana mayor y cuidaba de todos, qué rollo, me habría encantado ser hija única, porque todo es para ti", explicó. La madrileña también habló de lo mucho que le dolía la mala relación con sus familiares.

¡Nos encanta la sinceridad de Ágatha! ¿Habéis pensado lo mismo que ella alguna vez? #LazosÁgatha ▶ https://t.co/CI91W36kZOpic.twitter.com/LTHJniKtg9 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) September 16, 2020

"Al final hay muchos conflictos. Me habría encantado llevarme bien con mis hermanos, es mi sueño dorado. El mayor disgusto de mi vida fue pelearme con mis hermanas, la relación es muy mala", narró amargamente.