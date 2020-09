La universitat italiana d'art LABA obrirà a València la seua primera seu a Espanya

D'aquesta manera, LABA València-School of Art Design and New Media es convertirà en el primer espai a Espanya de la universitat italiana d'Art i Disseny LABA-Libera Accademia di Belle Arti , "amb més de 20 anys experiència i quatre campus a Itàlia", destaquen des de l'entitat educativa.

LABA oferirà estudis de Disseny Digital i Multimèdia i de Fotografia i Vídeo, "dos de les àrees amb major projecció laboral en el camp de les indústries creatives", a més del Màster Internacional en Creació Multimèdia per a l'Espectacle, que s'impartirà entre València, Barcelona i Florència, en col·laboració amb Fundació Èpica La Fura dels Baus i LABA Florència.

Andrea Contino i Cristina Casanova, directores de LABA València, recuperen l'històric València Cinema per a transformar-ho "en una universitat del segle XXI, que serà la seu de LABA València i la inauguració de la qual està prevista per a finals d'any", mentre que la inscripció als seus cursos arrancarà al gener del 2021.

Per a dur a terme aquest projecte, Andrea Contino i Cristina Casanova s'han envoltat de professionals de reconegut prestigi, tant en l'equip de gestió com en el docent. Destaquen María Tinoco en la subdirecció, i professionals de l'àmbit cultural i artístic com Álvaro de los Ángeles, Mira Bernabeu i Ismael Chappaz, entre uns altres.

La institució subratlla, en un comunicat, que "la creixent demanda de professionals a nivell internacional relacionades amb el disseny digital, la fotografia, el vídeo, el disseny d'apps o la creació multimèdia, és el reflex d'un mercat en continu creixement". "Els estudis i titulacions LABA València -afigen- ofereixen als joves la possibilitat d'introduir-se activament en aquest nou mercat en expansió".

ESPAI "VIU" I CULTURAL

A més de l'activitat docent, LABA València vol ser "un espai viu, amb un entorn proactiu enfocat a la investigació cultural, obert a la ciutat i a les noves tendències en el disseny digital i les arts a Espanya i Europa".

Per a açò, a partir de gener del 2021, LABA València oferirà unaprogramació cultural oberta al públic amb concerts, exposicions, workshops, cicles d'art i disseny multimèdia gratuïts, com el programa de masterclass BlaBlaNights, en el qual intervindran artistes i creadors de nivell internacional, i que es durà a terme en col·laboració amb València Capital Mundial del Disseny i la galeria Espai Tactel, concerts amb el comissariat de l'artista Edu Comelles o diferents activitats juntament amb el festival internacional Dreamhack, entre uns altres.