Quejas del PSOE por los insultos de un concejal de Segovia, que pide que "Sánchez y sus 22 parásitos revienten"

El PSOE de Segovia ha denunciado este miércoles los descalificativos expuestos por el portavoz del PP en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, Juan Carlos Gómez Matesanz en sus redes sociales contra el presidente del Gobierno. En un mensaje de Facebook Matesanz califica de "criminales" e "inutiles" a los miembros del Ejecutivo.

La noche del martes, el portavoz relata en un mensaje en su red social que estando en un bar de Alicante le tomaron la temperatura, se mantuvo con la mascarilla puesta hasta su mesa y que a la una menos cinco se tuvo que marchar a casa "porque así lo dice este Gobierno de inútiles y criminales". A estas declaraciones, Gómez Matesanz añade "me cago en todos sus muertos, así reviente Pedro Sánchez y los 22 parásitos que lo acompañan".

Acabo de recibir dos llamadas del Norte de Castilla y de la Cadena Ser en relación a un comentario mío de Facebook. A... Publicada por Juan Carlos Gomez Matesanz en Miércoles, 16 de septiembre de 2020

Ante los mensajes, la respuesta del PSOE no se ha hecho esperar y exige a la presidenta provincial del PP, Paloma Sanz, y a su secretario general, Miguel Ángel de Vicente, “que den la cara ante esta infamia y dejen claro si suscriben las palabras de su compañero de partido”.

Además, el secretario de Organización del PSOE en Segovia, José Antonio Mateo añade que “el PP de Segovia tiene que explicar a los segovianos si la amenaza y el insulto constituyen su forma de hacer política. Si no es así, han de exigir responsabilidades a su compañero y concejal que no merece seguir representando a las vecinas y vecinos del Real Sitio. Si Gómez no deja su acta de concejal, el PP debe expulsarle del partido”.

Por su parte, el edil ha respondido este miércoles de nuevo en su red social con una particular disculpa y ha querido rectificar publicando "como yo soy una persona conciliadora rectifico mis palabras para no herir sensibilidades".

Matesanz ha añadido que donde decía "me cago en sus muertos" lo cambia por un "me acuerdo de sus antepasados" y finaliza pidiendo que acepten sus disculpas.