Noel Gallagher se niega a ponerse la mascarilla: "Si tengo el virus está en mí, no está en nadie más"

El cantante Noel Gallagher, de Oasis, ha levantado polémica en el Reino Unido por dos incidentes que ha tenido y por sus declaraciones sobre el uso de la mascarilla, un elemento de seguridad sanitaria que se niega a usar.

En Reino Unido la ley dice que la mascarilla es obligatoria en las tiendas y comercios, supermercados o en el transporte público a menos que la persona sea un niño menor de 11 años o esté exenta por razones médicas.

Pero eso no va con el cantante, que es conocido por sus constantes faltas de respeto a compañeros de profesión y su ego desmedido. Sus argumentos son peregrinos: "Elijo no usar una y si tengo el virus está en mí, no está en nadie más. Si todos los demás idiotas van con una máscara, no voy a cogerlo de ellos, y si lo tengo entonces no lo van a coger de mi", alegó en el podcast de The Matt Morgan. "Creo que es una tomadura de pelo", "no es una ley. Hay demasiadas libertades que nos están quitando ahora", añadió.

Gallagher ha tenido ya dos encontronazos con otras personas en una tienda, donde no quiso usar la mascarilla y más recientemente en un tren.

El cantante se refirió a este último incidente, donde le amenazaron con una multa de 1.000 libras (unos 1.000 euros) si no se ponía la mascarilla.

El cantante ironizó con el hecho de que si estás comiendo no hay que ponérsela. "Oh, cierto, este virus asesino que está arrasando el tren va a venir a atacarme, pero va a verme tomando un sándwich ¿y va a dejarlo, porque estoy almorzando?", dijo de forma populista.