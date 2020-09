Salud advierte que "todos los días" habrá "decenas de clases" con algún alumno positivo en covid-19

"Que en un centro educativo haya una clase con un positivo va a ser una cuestión con la que vamos a tener que trabajar, porque no va a ser nada excepcional", ha dicho Pérez en una rueda de prensa celebrada en la Consejería.

El doctor ha indicado que el 20 por ciento de los casos que se están registrando en las últimas semanas corresponden a menores de 18 años, que son quienes asisten a los centros educativos, con lo que la presencia de la enfermedad en las aulas "va a ser normal".

Así, ha recordado que este martes se contabilizó un caso positivo en el colegio público Alfonso X el Sabio de La Unión, lo que ha obligado a aislarse a una maestra y nueve alumnos, y "puede que hoy mismo haya habido algún caso adicional".

Pérez ha dicho que el objetivo ahora es que "la tendencia deje de ser ascendente" y estabilizar la curva durante las próximas semanas, porque, de no conseguirlo, "realmente estaríamos en una situación muy delicada en la Región de Murcia, ha añadido al respecto.

Preguntado sobre si se ha dado el caso de que la dirección de un centro educativo, ante un caso positivo, no ha conseguido contactar con Salud Pública para iniciar el protocolo, Pérez ha respondido que "no se puede desmentir que no haya habido ocasiones en las que se haya intentado contactar y no se haya conseguido".

"Lo que sí que es cierto es que estamos en los primeros días del curso escolar, que hay un servicio de la Dirección General de Salud Pública dedicado a este tema además de personal de los centros de salud y del Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Educación".

Esto, según ha agregado, "no quiere decir que de forma esporádica la saturación haga que en algunas ocasiones pues a lo mejor no se haya podido contactar, pero vamos es cuestión de seguir intentandolo que se va a contactar".

JUMILLA Y ARCHIVEL CONTINÚAN EN FASE 1 FLEXIBILIZADA

Pérez ha manifestado que el municipio de Jumilla y la pedanía de Archivel, en Caravaca de la Cruz, continuarán en fase 1 flexibilizada una semana más, con el fin de "rebajar la curva" de afectados en sendos territorios.

Por su parte, la situación epidemiológica en Abarán "ha mejorado mucho" hasta situarse por debajo de la media regional, con lo que la localidad sale del grupo de municipios en los que se están tomando medidas excepcionales, entre los que se encuentran Alhama de Murcia, Murcia, Lorquí, Mula, Fuente Álamo y Ceutí.

El facultativo ha insistido en la importancia de respetar el periodo de aislamiento -no hacerlo puede conllevar multas de hasta 60.000 euros, ha recordado-, usar de forma adecuada la mascarilla y evitar la actividad social para intentar, entre todos, "frenar la curva".

NO HABRÁ CONFINAMIENTO DE BARRIOS "POR AHORA"

Respecto a la posibilidad de confinar barrios en municipios como Murcia, Pérez ha explicado que en la capital la situación es "evidentemente preocupante", pero la tasa de incidencia no es de las más altas, con lo que aplicar medidas por barrios no está, por ahora, "en la mesa".

En este punto, ha apuntado que Salud está aplicando en los barrios de Murcia, dispersos geográficamente e imbricados en la ciudad, "acciones sectorizadas" para combatir el avance del coronavirus.