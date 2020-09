Almeida renuncia a que los coches C circulen por Madrid Central en su nueva estrategia medioambiental

La que empezó siendo la medida más defendida por el alcalde al comienzo de su legislatura frente a las críticas de todos los grupos municipales, incluido su propio socio de gobierno (Ciudadanos), ha acabado siendo "una más" de las doscientas que incluye el nuevo plan del regidor popular, como ya venía diciendo Martínez-Almeida cuando, al cabo de los meses, no logró ningún apoyo.

Así queda reflejado hoy en el borrador provisional de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en el que el Ayuntamiento de Madrid no ha incluido la entrada de los los vehículos con etiqueta C -los gasolina posteriores a 2006 y diésel a partir de 2014-, tal y como ha adelantado Eldiario.es.

Según ha avanzado la Universidad Politécnica de Madrid, encargada de la modelización de toda la Estrategia Madrid 360, permitir la entrada de vehículos C de alta ocupación en la zona de bajas emisiones de Centro supondría "una rebaja de los óxidos de nitrógeno (NOx) de 0,2 toneladas al año". Por lo que el incremento de la ocupación de vehículos C implicaría "disminuir los vehículos C de paso por kilómetro en Centro, llegándose a eliminar un 14% de los mismos, que se traduce también en 6.663 kilómetros diarios recorridos menos", indican las fuentes municipales.

No obstante, según defiende el área de Medio Ambiente y Movilidad, la decisión de no haberlo incluido en el borrador es "un compromiso que adquirió el alcalde con el Ministerio de Transición Ecológica: esperar al resultado de la modelización completa de Madrid 360 para evaluar la medida". Por lo que aún está sobre la mesa de negociación.