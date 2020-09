Fernando Tejero, tras perder en 'La pista musical' de 'Pasapalabra': "Me he quedado planchado"

Este martes Pasapalabra recibió a cuatro nuevos invitados que acompañaron a Pablo y a Eva en busca de máximo número de segundos de cara a enfrentarse en la última prueba del concurso de Antena 3, 'El Rosco'.

La licenciada en Ciencias Matemáticas estuvo flanqueada por los actores Silvia Alonso y Alejo Sauras, que comentaron que "ya habíamos participado antes juntos en el programa".

Por su parte, Pablo contó con la ayuda de Fernando Tejero, otro veterano en Pasapalabra ya que contaba con numerosas participaciones; y con Lorena Castell. La colaboradora de Zapeando afirmó que "es mi primera vez aquí".

Los seis fueron superando pruebas hasta que Tejero y Sauras se enfrentaron en 'La pista musical', donde el actor de Los Serrano venció en el último momento al de La que se avecina.

Sauras adivinó la canción, que se trataba de Piece of my heart, de Janis Joplin, logrando dos segundos para Eva, pero dejando un poco desanimado a su rival: "Fernando: ¿Qué te pasa?", quiso saber Roberto Leal.

"Me he quedado un poco planchado porque me gusta mucho Janis Joplin, pero no sé por qué no la he adivinado. No me sonaba nada", admitió el actor antes de continuar jugando en el concurso.