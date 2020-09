Cultura.- Bad Bunny s'apunta al festival Big Sound 2021 amb la seua gira 'Yo hago lo que me da la gana'

El cartell del "major festival de música urbana nacional" comptarà amb artistes com Nicky Jam, Becky G, Lunay, C. Tangana, Bad Gyal, Don Patricio o Ana Mena, entre molts uns altres per anunciar per al cap de setmana del 8 al 10 de juliol.

Bad Bunny actuarà en el macroescenari a l'aire lliure del festival en la Ciutat de les Arts i les Ciències en la seua única parada prevista a la Comunitat Valenciana al 2021, avança l'organització en un comunicat.

Recentment guardonat com a 'Millor Compositor de l'Any', el porto-riqueny és 'número u' en el món en les principals llistes de música. El seu 'tour' internacional porta el nom del seu últim disc 'YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana)'.

NOUS ABONAMENTS A 46 EUROS

Els nous abonaments per a l'edició del 2021, des de 46 euros, eixiran a la venda aquest diumenge, 20 de setembre, en la web del festival i en 'enterticket.es'. Els ja venuts són vàlids per a la nova data sense necessitat de cap gestió. Com no són nominatius, també poden cedir-se.

En el cas contrari, el període per a demanar la devolució serà del 10 al 23 d'octubre (tots dos inclosos) per mitjà de la web. Els interessats a retornar la seua entrada del 2020 rebran l'import sense les despeses de gestió en un màxim de 60 dies després del tancament del procés.