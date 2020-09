Coronavirus.- Pares d'un col·legi de Silla critiquen que Sanitat no faça PCR ni aïlle alumnes després d'un positiu

Els pares asseguren estar "sota la incredulitat, la sorpresa" i amb "una immensa preocupació i incertesa" després de saber que els 15 alumnes de sisé curs del col·legi El Patí de Silla "no se'n van a posar en quarantena ni els va a fer les proves PCR", després d'haver estat en contacte amb la companya amb Covid-19.

Des de Salut Pública han apuntat, no obstant açò, que en aquest cas no consideren als xiquets de la classe com a "contactes estrets", seguint el protocol aprovat. Per tant, no és necessari ni el seu aïllament ni la realització de PCR, segons Sanitat.

En un comunicat, els pares expliquen que divendres els va arribar un missatge del col·legi on se'ls comunicava la situació i se'ls explicava que Sanitat posava en quarantena a la classe durant 14 dies i que es posarien en contacte amb ells per a realitzar les proves PCR a tots els alumnes.

No obstant açò, ara han sabut que s'alçava la quarantena dels alumnes i no se'n va a practicar la prova, per la qual cosa asseguren que estan "totalment desemparats" i veuen "inversemblant que no se'n vaja a prendre cap mesura de control" amb els seus fills.

Els pares es pregunten qui assegura que els alumnes han portat les mascaretes en tot moment i s'ha complit la distància de seguretat i qualifiquen de "lamentable i covard" que el protocol de la Conselleria "trasllade tota la responsabilitat als professors".

Especialment, critica que els hagen traslladat primer una cosa i que després "ens diguen que res d'això, normalitat absoluta". "Ni tan sols van a fer-los les proves PCR als professors que han estat en l'aula aquests dies que fins i tot fan classe amb altres grups del col·legi", han criticat.

"Estem disposats a anar on faça falta a reivindicar unes millors actuacions i mesures per part de l'administració pública", afirmen en el comunicat.