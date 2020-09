Tribunales.-El acusado de asesinar a su ex dice que ella le atacó por "celos" y se clavó el arma en el forcejeo

Durante esta primera sesión del juicio, el acusado ha admitido que mantuvo una relación sentimental con la fallecida, de 35 años y llamada Fátima, alegado en contra del escrito de acusación de la Fiscalía que tras finalizar dicha relación, era ella quien quería reanudarla y no a la inversa, como sostiene la fiscal.

Frente a la tesis del Ministerio Público, según el cual el 23 de octubre de 2018 el acusado esperó a Fátima en el rellano de la escalera del edificio de viviendas donde ambos residían, asaltándola por sorpresa y asestándole varias puñaladas que afectaron a los pulmones y el corazón de la mujer, Enrique R. y su abogada defensora han asegurado que fue ella quien se habría abalanzado sobre él en dicho rellano, empuñando el cuchillo, por cuestión de celos.

Según la defensa del acusado y él mismo, tras atacar ella, ambos forcejearon luchando por el control del cuchillo con la "mala suerte" de que el mismo acabó alcanzado a la mujer en el pecho, mediante maniobras que Enrique R. no ha llegado a "explicar muy bien". "Todo lo que pasó fue accidental. Yo no tenía ningún motivo para matarla. No soy un asesino", ha manifestado Enrique R. durante esta primera sesión del juicio.

