Bonig: "Nadie entiende la negativa y el empecinamiento de Puig al no permitir que municipios hagan test a docentes"

Bonig ha felicitado en un comunicado a Torrevieja y a su alcalde, Eduardo Dolón, que, junto con el PPCV, recurrió la resolución de la Conselleria de Sanidad que desautorizaba al Ayuntamiento a hacer los test serológicos a la comunidad educativa. Este viernes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó la medida cautelarísima y ha suspendido la resolución de la Conselleria que desautorizaba la realización de test serológicos entre el personal docente.

Bonig ha reiterado que el PPCV "está a disposición de los valencianos para ayudar y hemos reiterado nuestro ofrecimiento de colaboración al señor Puig". No obstante, ha señalado que "no se puede entender la sin razón, la falta de gestión y por qué se empecina en no querer hacer las pruebas a la comunidad educativa". "Hacer test es fundamental para controlar esta pandemia", ha agregado.

"Lo dice todo el mundo. Es el modo de dar seguridad a la comunidad educativa, a los alumnos, a las familias y a los docentes en este inicio de curso. Hasta que no tengamos la vacuna es la única forma de tener controlada la pandemia. Esta es una forma eficaz y eficiente, que es lo que hace Alemania o Italia", ha indicado, al tiempo que ha alertado que "si no hacemos una buena gestión sanitaria será imposible recuperar la económica".

Bonig ha criticado que "la ideología, el sectarismo, la falta de previsión y de gestión de Puig está abocando al desastre a la Comunitat Valenciana" y ha defendido que "no queremos confrontación". "Simplemente nos ponemos a su disposición para ayudar. Por eso propusimos los test y otras medidas para mejorar el inicio de curso y combatir el coronavirus como la enfermería escolar", ha manifestado.

La presidenta del PPCV ha indicado que su formación "una vez más ha sido útil, trabajando al servicio de los intereses de los ciudadanos". "Por eso los alcaldes del PP han puesto en marcha los test a los docentes de sus poblaciones, que es algo que reclaman los propios docentes", ha valorado, y ha indicado que "es el modo de defender la seguridad, el bienestar, la salud y la educación de todos los valencianos, alicantinos y castellonenses". "Estamos para defender los intereses de la gente que más sufre y lo necesita y ahí ha estado el PP", ha señalado.