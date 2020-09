Los Secretos repasan 40 años de carrera con un acústico en el Teatro Romano de Mérida

Un concierto incluido en el Stone&Music Festival cargado de nostalgia y recuerdos que ha formado parte también de la programación de la Noche del Patrimonio, celebrada en Mérida junto al conjunto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En el marco de la gira 'De Vuelta', ideada en plena crisis sanitaria para hacer recitales "con los que demostrar al mundo que la cultura puede ser segura", según palabras del propio Álvaro Urquijo, acompañado por Ramón Arroyo y Txtetxu Altube con las guitarras acústicas, Juanjo Ramos en el bajo, Jesús Redondo en el piano y Santi Fernández con un cajón, que han posibilitado además que el grupo recupere "canciones que hace mucho que no nos acompañaban" en conciertos en directo.

La noche comenzó por el principio de los 80 con 'No me imagino', que dio paso al tema que da nombre a su nuevo trabajo 'Mi paraíso' y una sucesión de históricos como el 'No vuelvas nunca más', 'La calle del olvido' o la versión de 'Échame a mi la culpa', mezcladas con temas de su último trabajo como 'Si pudiera parar el tiempo' 'Escrito en el corazón' o Párpados pintados'.

Con 'Aunque tú no lo sepas' llegó la parte más nostálgica. Temas como 'Ojos de perdida', 'Déjame' o 'Quiero beber', que Los Secretos han convertido en patrimonio de la música española de todos los tiempos, los sabineros 'Ojos de Gata' y 'El Bulevar de los Sueños Rotos' y, por supuesto, la siempre presente memoria de Enrique Urquijo con 'Te he echado de menos', 'Agárrate a mí, María' o la renovadísima y versionada una y mil veces 'Pero a tu lado' convertida ya en unos de los himnos nacionales de la crisis sanitaria.

La entrega de la Stone M se ha convertido en un acto imprescindible en la celebración del festival de música emeritense pero este año, con el simbólico homenaje que Stone&Music Festival les hace a las entidades que han estado trabajando en los meses más duros de la pandemia han hecho que cobrase más sentido. Los Secretos recibieron anoche la estatuilla elaborado por los artesanos emeritenses de Terracota por parte de la secretaria del colegio de enfermeros de Badajoz, Manuela Macías.