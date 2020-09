El Ayuntamiento de Cáceres pide "responsabilidad" ante la evolución de la pandemia que "no es buena"

"No podemos relajarnos, tenemos que volver a ser muy rigurosos en el cumplimiento de todas las recomendaciones sanitarias, las mascarillas bien utilizadas, y guardar la distancia social, para no volver a los peores días de la pandemia", ha recalcado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

Licerán ha señalado que este fin de semana habrá un refuerzo especial de la Policía Local para el control de las posibles novatadas y botellones que puedan producirse en entornos del ocio nocturno. "No queremos demonizar al sector porque hay muchos que cumplen escrupulosamente con las medidas y los que no lo hacen deben cumplirlas en todo", ha dicho el portavoz.

"Las multas no evitan los contagios, hay que ser responsables, es tarea de todos, y los contagios solo se evitan si toda la ciudadanía nos responsabilizamos en nuestro día a día", ha recalcado Licerán en alusión a los botellones que se han producido esta semana en algunas zonas de la ciudad como el Parque del Príncipe, donde se han reunido jóvenes ante el inicio del curso universitario que han sido sancionados por consumir alcohol en la vía pública.

No obstante, Licerán ha resaltado que ha habido "muchas menos" novatadas y botellones que otros años pero "más de las que hubiera gustado" al equipo de Gobierno, por lo que ha incidido en la "responsabilidad" individual y social porque "es imposible" controlar todos los rincones de la ciudad. "Apelo a la responsabilidad ciudadana y si alguien ve estas situaciones, que las denuncie, por favor", ha sentenciado.

ENTRADA Y SALIDA DE COLEGIOS

En esta misma línea, ha pedido que se sigan las indicaciones de la Policía Local y los voluntarios de ARA y DYA en la entrada de los colegios, ya que ha habido quejas de incumplimientos de medidas de seguridad por parte de algunos padres y madres.

Licerán ha destacado que han sido dos días con "relativa normalidad" y ha incidido en la necesidad de no formar aglomeraciones, por lo que ha pedido que no se estacione en la puerta de los centros, que se eviten las horas punta a la hora de llevarlos al colegio, y que no se hagan "corrillos" ni a la entrada ni a la salida de los colegios.

"Desde el equipo de Gobierno queremos agradecer el trabajo de la Policía local y de los voluntarios de ARA y DYA, porque no es una situación fácil, y pedimos que se sigan sus indicaciones y también el esfuerzo de los centros", ha indicado el portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

El también concejal de Seguridad ha recordado que hay que cumplir las normas de las autoridades sanitarias y "no hay que saltarse la distancia social" cuando se lleva a los niños al colegio. "Los colegios han hecho un gran esfuerzo en programar las salidas lo más ordenadas posible y lo que tenemos que hacer es guardar esa distancia social que ayer en algún centro no se cumplió", ha zanjado.