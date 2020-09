Detingut a Castelló un escapolit del Perú reclamat per una presumpta violació a una menor d'edat

20M EP

Agents de la Policia Nacional han detingut en la zona del sud de Castelló un pròfug de la justícia peruana que estava sent buscat per la presumpta violació d'una menor d'edat, a la qual a més d'agredir-la sexualment, la va colpejar i va amenaçar. Per aquests delictes es podria enfrontar a una pena de fins a 26 anys de presó, segons ha informat Prefectura en un comunicat.