El PSOE lamenta que "el gobierno local sólo ha ejecutado el 36% del presupuesto a 31 de agosto"

"Esta es la cifra más baja de los seis últimos ejercicios, según la información oficial facilitada por la Oficina de Planificación Presupuestaria", ha expuesto en una nota la portavoz socialista, Isabel Ambrosio.

Según ha detallado, "por ejemplo, en 2017, el presupuesto ejecutado ascendía en esta misma fecha al 46%, según las misma fuente de información".

"Que a día de hoy prácticamente dos tercios del dinero que tiene presupuestado el Consistorio para este ejercicio no esté gastado no es más que una prueba de que Bellido no está a la altura de las circunstancias", ha advertido.

En palabras de Ambrosio, "el alcalde a la cabeza de todo un batallón de cargos no puede mantener este ritmo tan extremadamente lento en la ejecución presupuestaria", que "es aún más bajo en el capítulo de inversiones, las partidas que deberían haber priorizado para ayudar a la reactivación de la economía en un momento tan complicado", ha abundado.

En este sentido, ha recordado que "los autónomos, las pequeñas empresas, los barrios y las familias siguen esperando una respuesta por parte de su Ayuntamiento, que mantiene su nefasta gestión y su tarde y mal en la reacción ante esta pandemia".

La edil ha enfatizado que "además de vender humo, comprar caramelos y mantener la estrategia de confrontación constante, Bellido debería pensar en los intereses de los vecinos".

Asimismo, la portavoz socialista ha afeado que "el alcalde intente engañar a la población sobre el uso de los remanentes", a lo que ha agregado que "al no haberse convalidado el Real Decreto en el Congreso de los Diputados, se vuelve a la posición de salida y el ahorro de los cordobeses se quedará en los bancos, gracias a la Ley Montoro y al bloqueo del PP, que ha orquestado el no a las medidas de flexibilidad de esa norma que se habían pactado con la FEMP".

CENTRO DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Por otra parte, el PSOE ha reclamado al gobierno local que "finalice de una vez por todas" las obras del Centro de Emergencia Habitacional previsto en uno de los pabellones del Hospital Militar de San Fernando, en Lepanto.

El proyecto prevé la construcción de 15 miniapartamentos. Se redactó en 2017 y se adjudicó en enero de 2019 por más de 800.000 euros, pero está paralizado desde hace un año ya.

En la Comisión de Servicios Sociales celebrada esta jornada, la responsable de la Delegación, Eva Timoteo (Cs), ha informado de "la decisión de resolver el contrato actual e iniciar un nuevo expediente de licitación", según ha aseverado en una nota el PSOE.

"Este procedimiento llevaría a retrasar de manera inasumible una infraestructura absolutamente necesaria, urgente y prioritaria para las personas con problemas de vivienda en la ciudad que, por desgracia son muchas", ha explicado la edil socialista Alicia Moya.

Según ha indicado, "la delegada de Servicios Sociales esgrime como excusa la conclusión de un informe de la asesoría jurídica que insta a finalizar el contrato".

No obstante, "la misma asesoría requiere el acta de replanteo de inicio de obra, un documento que ya se ha aportado en un informe técnico posterior y que podría servir para desatascar la situación administrativa de este proyecto y que se convierta en una realidad", ha agregado.

Por ello, la concejal socialista ha reclamado en esta comisión que "una vez que ya se ha aportado toda la documentación pertinente, se vuelva a pedir a la asesoría jurídica que informe sobre la posibilidad de que la misma empresa concluya la obra en un par de meses como ha solicitado".

"Sería una manera de demostrar voluntad política para que la ciudad cuente con este centro pensado para dar respuesta a familias con necesidades puntuales y urgentes de vivienda", ha añadido Alicia Moya.