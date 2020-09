València activa el programa 'Reviure' per a fomentar la reforma i lloguer assequible de vivenda buida

Després la vivenda s'adjudica a una persona de la borsa de demandants de lloguer accessible, les normes de la qual s'aproven aquest divendres en Junta de Govern. Ribó ha destacat "la potencialitat" d'aquesta iniciativa, que compta amb un pressupost de 500.000 euros per al 2020 i pretén aconseguir com a mínim 25 vivendes en la seua primera convocatòria.

Ribó s'ha referit al "canvi de tendència en la societat", que ha passat d'estar "acostumada a comprar un pis" cap a un model de lloguer a causa, entre altres motius, de les dificultats dels joves per a trobar ocupació o la mobilitat en el lloc de treball. "Les conseqüències són molt clares: un increment important en el preu del lloguer, que fa que moltes persones no puguen tindre accés", ha exposat.

A València hi ha al voltant de 57.000 pisos buits, segons l'últim cens, i bé perquè "són antics, no estan adaptats, no és fàcil posar-los en el mercat en unes condicions mínimes", ha indicat el primer edil, que vol que aquestes vivendes, que no tenen una funció social, entren en el mercat a un preu de lloguer assequible.

L'ajuda del consistori s'ha de destinar al pagament de les obres de reforma necessàries perquè la vivenda estiga en condicions adequades d'habitabilitat i a subscriure un segur d'impagaments de la renda de lloguer. "Amb pocs recursos estem introduint en el mercat una sèrie de pisos que poden satisfer una demanda i, de pas, podem ajudar també a baixar els preus", ha dit Ribó, qui ha recalcat que es donen "garanties als propietaris que el seu pis tindrà una rendibilitat, també social".

"La idea és que qui tinga una vivenda buida durant almenys un any la pose a la disposició de l'Ajuntament per a ser adjudicada a una persona o unitat de convivència en règim de lloguer assequible", ha explicat Lozano, qui ha indicat que es tracta així de "tornar a habitar vivendes, facilitant l'accés a una vivenda digna i a un preu adequat, perquè puguen accedir persones que no tenen recursos econòmics suficients per a accedir a l'oferta del mercat immobiliari".

Segons ha detallat, s'aconsegueix un "triple objectiu": mobilitzar la vivenda buida a València, incrementar l'oferta estable de vivenda en règim de lloguer assequible i millorar les condicions d'habitabilitat de les vivendes de la ciutat.

REQUISITS

La regidora ha detallat alguns dels requisits de les vivendes: estar buides o desocupades com a mínim un any; estar donades d'alta dels subministraments d'aigua, llum i gas; disposar de certificat d'eficiència energètica en vigor; presentar un estat de conservació adequat; estar proveïdes de cuina i bany i estar lliures de mobles i efectes.

Per contra, "no s'inclouran aquelles vivendes que, des del servici de Vivenda, es valore que no reuneixen condicions o que pel seu estat, ubicació o característiques resulten difícilment arrendables o que la seua reforma siga de tal envergadura que necessite d'una llicència d'obres".

D'altra banda, les persones propietàries estan obligades a incorporar les vivendes en el programa durant un mínim de quatre anys; acceptar les persones llogateres que propose l'Ajuntament de la borsa de sol·licitants de lloguer accessible; acceptar el preu del lloguer marcat per l'Ajuntament, la quantia del qual s'obté a partir d'una fórmula que preveu un mòdul bàsic marcat per la Conselleria de Vivenda, la superfície i l'antiguitat de l'edifici, i també valora la zona, la conservació, l'accessibilitat i les instal·lacions de confort de la vivenda i l'edifici.

Entre els beneficis del programa, segons l'edil, figura que l'Ajuntament analitza l'estat de la vivenda i facilita gratuïtament un informe i una taxació del preu del lloguer; busca als llogaters; elabora el contracte d'arrendament i fa un seguiment; assessora la propietat sobre la tramitació del certificat d'eficiència energètica, i es compromet a retornar la vivenda en bones condicions.

Lozano ha matisat que cal "distingir entre el programa Reviure i la subvenció", de manera que "una vivenda pot incorporar-se al programa sense sol·licitar o necessitar de la subvenció perquè es troba en bon estat". Es pot entrar a formar part del programa durant tot l'any, mentre que la convocatòria del 2020 per a optar a una subvenció és de 20 dies naturals des de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.