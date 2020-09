Barcelona "pierde" 100 millones de euros por el 'no' de la oposición en el Congreso al decreto de remanentes municipales

El rechazo en bloque de la oposición en el Pleno del Congreso, este jueves, al decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos (un fondo adicional del Ministerio de Hacienda), afecta de lleno al Ayuntamiento de Barcelona, que ha cifrado las pérdidas para sus arcas "de 100 millones de euros", tal y como ha denunciado en rueda de prensa el primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni.

El representante municipal ha tenido palabras muy críticas para los grupos que conforman la oposición en la cámara al Gobierno socialista de Pedro Sánchez (PP, Cs, Vox, ERC, JxCat y el PNB) y que han tumbado la posibilidad de los consistorios de disponer de recursos económicos adicionales "al igual que las comunidades autónomas", ha afirmado Collboni.

"La respuesta de la oposición en el Congreso ha sido irresponsable, cínica y decepcionante. Ha sido como pegarse un tiro en el pie del mundo local", ha denunciado Collboni.

A pesar de su contundencia, ha admitido que aún hay posibilidad de disponer, gracias a nuevas negociaciones, de este fondo: la parte proporcional de los 3.000 millones que Hacienda iba a distribuir entre los consistorios españoles más algo más de 60 millones de euros procedentes del superávit del Ayuntamiento de 2019, de unos 160 millones (que el consistorio prestaría para recibir "el 30% del mismo" con posterioridad).

¿Y ahora qué? La irresponsabilidad de la oposición hoy en el @Congreso_Es le costará a #Barcelona tener 100M€ menos para combatir la crisis económica y social post #Covid_19



Abro hilo👇 pic.twitter.com/FIR2G1kF0D — Jaume Collboni (@jaumecollboni) September 10, 2020

El Fondo Covid se gastará "hasta el último euro"

"Confiamos en otro decreto", ha añadido el regidor de Presidencia, Jordi Martí. Este también ha querido desvincular los 100 millones que dejará de percibir el consistorio barcelonés de los 90 millones del Fondo Covid, "de los que se gastará hasta el último euro", ha dicho, al mantenerse invariable el presupuesto de 2020. Este año, no obstante, se cerrará "con un déficit difícil de cuantificar" en estos momentos, ha admitido Martí.

A causa del "no" al decreto de los remanentes municipales de este jueves en el Congreso, Martí ha constatado que "los presupuestos de 2021" arrojan "peores perspectivas" y sí que deberán modificarse.

La ausencia de los 100 millones de euros derivada de esta negativa de la oposición al Gobierno en bloque lleva al Ayuntamiento a "no poder gastar los remanentes, no poder endeudarse ni generar déficit", ha añadido Martí, y a no poder disponer de una partida económica que hubiera garantizado de forma más holgada "inversiones en reactivación económica y políticas sociales".

Ada Colau: "Se nos ha escuchado muy tarde"

En Comú Podem llegaba este mismo jueves a un acuerdo de última hora con el Ministerio de Hacienda para crear un fondo de emergencia municipal de 3.000 millones a fondo perdido. "Por nuestra parte hemos intentado ayudar al Ministerio de Hacienda a mejorar la propuesta, pero se nos ha escuchado muy tarde, y de verdad que lo lamentamos, porque las ciudades merecemos una solución", ha declarado Colau en Twitter.