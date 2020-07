La oposición fuerza a Colau a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez poder utilizar el superávit de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes la modificación del presupuesto municipal con una partida de 90 millones de euros para hacer frente a los retos económicos, sociales y culturales que plantea la crisis de la Covid en la ciudad. La iniciativa ha salido adelante con la abstención de ERC, JxCat y Cs y el voto favorable de PP y Barcelona pel Canvi y de los dos grupos del gobierno, BComú y PSC.

En este mismo pleno, la oposición ha forzado al Ayuntamiento para que exija al Gobierno español poder hacer uso del superávit de 2019 y los remanentes de tesorería, que suman unos 161 millones de euros, y poder utilizar la capacidad de endeudamiento para poder incorporar más recursos económicos para luchar contra la crisis de la Covid.

Jordi Castellana, de ERC, ha defendido que sean los consistorios los que puedan acceder a estos recursos para que la salida de la crisis de la Covid sea mejor que la de 2008: "Queremos una salida liderada por los ayuntamientos". Ha calificado de sorprendente que el Gobierno pida que los ayuntamientos le hagan de banca: "Debemos decir claramente no. No somos bancos de nadie ni gestores de competencias. Nos quedaríamos sin fondo Covid y con un agujero de 40 millones de euros añadidos".

Elsa Artadi (JxCat) ha acusado a BComú y PSC de no asumir sus responsabilidades y les ha instado a trabajar para que Barcelona cuente con las herramientas necesarias para enfrentarse a esta crisis sanitaria y económica como partidos del ejecutivo central que son.

Clima preelectoral en el Pleno

Eva Parera, de Barcelona pel Canvi, se ha mostrado "avergonzada" por el hecho e que el Pleno exrtraordinario haya sido utilizado por los regidores "como un pabellón para hacer mitines".

El socialista Jaume Collboni ha apuntado que el problema de fondo son las leyes "que hizo el PP con el apoyo de CiU" y ha pedido a los grupos soberanistas la "misma beligerancia" para reclamar al Govern la deuda que tiene contraída con la ciudad de Barcelona.

Jordi Martí (Barcelona en Comú) ha destacado positivamente la respuesta del Gobierno español ante la actual crisis pero que "por el camino se han olvidado de las ciudades".

Fondo Covid

En cuanto al fondo Covid de 90 millones de euros aprobado este viernes vía modificación presupuestaria, Collboni ha desglosado sus partidas: 35 millones de euros para la emergencia social, 30 millones para la reactivación de la actividad económica, 15 millones para la renovación de la trama urbana de la ciudad y 10 millones para el sector de la cultura, uno de los más afectados por esta crisis.

Castellana, de ERC, ha calificado esta aprobación como "una medida de sentido común" y ha querido remarcar que "sin los remanentes, la deuda y las transferencias no saldremos adelante y no tendremos las herramientas suficientes para abordar la crisis en 2021, 2022 o 2023.

Desde JxCat, Artadi le ha afeado a Colau y Collboni que "el diálogo ha ido a peor en las últimas semanas" y que sigue demandando "un plan global de medidas evaluables". Y ha remarcado: "Ha pasado lo mismo que con el Pacto por Barcelona, en el que ha habido compromiso pero no concreción, calendario ni presupuesto".

"Solo modificando el 3% de un presupuesto caduco no se puede hacer frente a una crisis de estas dimensiones" (Maria Luz Guilarte, Cs)

Para Cs, esta inyección de 90 millones de euros "no es suficiente" y hay que ampliarlo. "Solo modificando el 3% de un presupuesto caduco no se puede hacer frente a una crisis de estas dimensiones. Este presupuesto ahoga aún más a las familias con la subida de impuestos". Valls (Barcelona pel Canvi) ha recordado que su grupo "ya no estaba de acuerdo con estas cuentas antes de la pandemia porque no se ajustaba a la situación real de la ciudad".

"Ustedes no quieren dialogar, lo han demostrado con Nissan, el Hermitage o los precios del alquiler. Pero han de cambiar porque la situación es complicada", ha dicho Valls.