Reese Witherspoon comparte una fotografía con su hija Ava en la que se aprecia su asombroso parecido

La genética es un objeto de estudio que puede llegar a ser realmente complicado. Pero hay casos como el de Jessica Alba y sus hijas (sus "mini-yo"), Gwyneth Paltrow y su pequeña Apple o Blanca Romero y Lucía Rivera que son desde luego sencillísimos de saber quién es la madre. Pero entre todos ellos sobresale el de Reese Witherspoon.

La ganadora del Oscar (por En la cuerda floja) y su primogénita, Ava Phillippe, no es que sean como dos gotas de agua, es que en ocasiones son prácticamente indistinguibles, como en la última fotografía que han podido ver los 24 millones de seguidores de la actriz.

Este miércoles 9 de septiembre la joven Ava, fruto de su matrimonio con el también actor Ryan Phillippe entre 1998 y 2005, cumplía 21 años y por supuesto a su madre no se le pasó tan señalada fecha, así que decidió compartir una instantánea para expresar lo orgullosa que está de ella.

El problema es que algunos usuarios no se creían lo que veían sus ojos. Es decir, que son idénticas y jugaron al quién es quién, si la de la izquierda era la influencer que está a punto de su primer millón de fans y la de la derecha la intérprete de 44 años o al contrario.

"¡Guau! ¿Cómo es posible que esta niñita tenga ya 21 años? Feliz cumpleaños a mi dulce niña que se ha convertido en la mujercita más increíble. Su amabilidad, su compasión y su enorme corazón no dejan de maravillarme", escribe Witherspoon, que agrega, además, una imagen de cuando su hija era una niña pequeña.

"Ava, no hay palabras suficientes para describir lo orgullosa que estoy de todo lo que has conseguido. No puedo esperar para ver todo lo bueno que le vas a dar al mundo. Te quiero muchísimo", termina diciendo su madre en un post que va camino de los 1.175.000 likes.

"Eres lo que más quiero, mamá", le ha respondido Ava en los comentarios, que están llenos de respuestas de otras celebrities del star system como Jennifer Garner, Kate Hudson, Selma Blair, Viola Davis, Zoe Kravitz, Sarah Michael Gellar, Octavia Spencer, Julianne Moore o Mindy Kailing.