Consultorio de Vivienda: "¿Está obligada la comunidad a darle mascarillas al conserje o se las tiene que buscar él?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Colocar una rejilla por su cuenta

PREGUNTA ¿Puede una vecina abrir un agujero en un muro de carga y colocar una rejilla? Esto lo ha hecho sin pedir permiso a la comunidad, esta señora además es la presidenta por lo que se cree con derecho a todo.

Lo he dicho en las reuniones, pero como no interesa hablar de ello porque no tiene intención de quitarlo el administrador corriendo pasa al siguiente punto. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las obras que alteren los elementos comunes de la finca, cono es el caso, deben ser previamente autorizados por la junta. Además, al tratarse de un muro de carga deberá contarse con un informe técnico que acredite su viabilidad.

Los propietarios pueden acordar requerir a esta señora para que retire la rejilla y reponga a su estado originario el muro.

Covid en los trasteros

PREGUNTA Vivo en un segundo piso y en la zona de abajo tenemos trasteros. ¿Tendría que ponerme mascarilla para bajar de mi casa al cuartillo, y una vez allí tengo que llevar mascarilla ya que cada trastero es privado de la vivienda?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Al tratarse de un espacio privativo no sería necesario siempre y cuando estuviese dentro con la puerta cerrada.

Dadas las dimensiones de los trasteros es poco probable que esto ocurra; para evitar correr riesgos, debería estar con la mascarilla.

Vecinos muy molesto

PREGUNTA Vivo en un adosado y el vecino del lado me molesta desde el día en que entré a vivir. Nos insulta, si a mis hijos se les cae la pelota se la muestra y les hace burla, les dice "mira lo que tengo"; mi mujer tiene problema de asma y le rogamos por favor que no pusiera el incienso del lado de mi casa, ya que la suya hace esquina y tiene más lugares para ponerlo, pues pone hasta 6. Me pone caca de su perro en el picaporte del coche...

Parece una historia de película pero es la triste y amargada convivencia que me toca, ya le hice muchas denuncias pero nadie hace nada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Dado que la vía del diálogo no ha funcionado, le aconsejo que documente todo lo que pueda estas actuaciones mediante fotografías, videos, denuncias, burofax, testigos de cara a un hipotético procedimiento judicial contra este vecino.

Gritos en la urbanización

PREGUNTA Vivo en una urbanización en Alicante, donde a partir de las 21:30 hasta mínimo las 00:00 (cuando no es más tarde) no paran de escucharse gritos, carreras, canciones desde altavoces, etc. Resulta muy molesto y desquiciante.

¿Hay alguna normativa municipal que regule la emisión de ruidos y contaminación acústica? ¿Hasta qué hora pueden hacerse este tipo de ruidos molestos en urbanizaciones?

RESPUESTA DE LA EXPERTA A este respecto, consulte la ordenanza municipal de medio ambiente de Alicante o hable directamente con el departamento técnico.

Mascarillas al conserje

PREGUNTA Somos una comunidad de vecinos de una urbanización, tenemos un trabajador/conserje que realiza trabajos de jardinería, limpieza de calles, retirada de basura, etc.

Con esto del Covid-19, ¿estamos obligados a proporciónarle mascarillas o se las tiene que buscar él?