Consultorio de Vivienda: "El toldo de mi vecino sobresale más de 1 metro, invade la calzada en su máxima extensión"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Construir barbacoa

PREGUNTA Tengo un patio interior de 60 m2 y me estoy planteando construir una barbacoa. Al otro lado del muro donde la quiero hacer hay otro patio de un vecino. ¿Es legal hacerla y en qué condiciones?

Todas las viviendas colindantes son unifamiliares, no se trata de pisos ni comunidades.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Trasladada la pregunta al asesor de Industria del CAFMadrid, Pablo García, nos comenta lo siguiente: No hay una norma específica para regular el uso de las barbacoas. En el caso que indica, y debido a que se pretende instalar una barbacoa fija de obra, habría que tener en cuenta que para evitar los olores, el principal problema, la chimenea de la barbacoa debería superar por lo menos en un metro la altura máxima de cualquier ventana de los chalets colindantes siempre y cuando estas se encuentren a menos de 15 metros de distancia.

Comprar un terreno

PREGUNTA En nuestra comunidad de casas unifamiliares se encuentra junto a mi vivienda un pequeño terreno que estaba destinado a un depósito de gasoil que nos daba servicio a toda la comunidad pero que ha quedado en desuso.

Nosotros queremos quedarnos con ese terreno. ¿Cuánto propietarios, de los 17 que somos, tienen que estar de acuerdo en venderlo? Si existe un propietario que no esté de acuerdo, ¿qué se puede hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Al tratarse de un elemento común, para proceder a su compra es necesaria su desafectación. Dado que se ve afectado el título constitutivo, es necesario que se adopte un acuerdo al efecto por unanimidad. En defecto de acuerdo deberá acudirse a la vía judicial.

Ruido espantoso e infernal

PREGUNTA Mi vecino vive en un local que es un negocio, tiene una ventana metálica corredera que hace un ruido espantoso y cada día a las 6 am empieza a subir y bajar la persiana, despertándonos.

Mi pregunta es si se puede denunciar o hacer alguna cosa para que pongan una puerta como el resto del mundo y no hagan ese ruido infernal. Me está afectando a mi salud y ya no sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tal y como me comenta, se trata de un supuesto de actividades molestas que afecta incluso a la habitabilidad de la vivienda.

Es aconsejable que realice una medición de ruidos y le envíe un burofax solicitando que ponga las medidas necesarias para evitar el exceso de ruido.

Si se verifica que se superan los niveles sonoros permitidos, podrá denunciar los hechos al ayuntamiento así como tratar este asunto en una junta para que, en su caso, adopte el acuerdo de iniciar una acción de cesación a través de un procedimiento ordinario (art. 7.2 LPH).

Liberado

PREGUNTA ¿Puede un portero de una finca ser liberado sindical?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Trasladada la pregunta a Carmen Jiménez, asesora fiscal del CAFMadrid, comenta lo siguiente: Los liberados sindicales son trabajadores que representan a sus compañeros de empresa, y para ejercer sus actividades sindicales disponen de un número de horas sindicales, dependiendo del número de trabajadores de la empresa y de su jornada laboral. Al liberado sindical se le “libera” de realizar sus tareas laborales normales y pasa a hacer básicamente actividad sindical.

Para que un trabajador sea liberado, suponiendo una jornada laboral de 40 horas semanales y que el mes tenga 4 semanas, tiene que acumular unas 160 horas al mes, aproximadamente.

Por ello, no puede un empleado de fincas urbanas ser liberado sindical dado que se le libera en la empresa que tenga como mínimo 250 trabajadores y para la realización de tareas sindicales.

A 8 metros de altura

PREGUNTA El vecino del piso superior al mío ha instalado un toldo desplegable en la fachada principal del edificio que da a una calle de relativa importancia, a unos 100 metros del juzgado de mi ciudad.

Cuando está recogido se encuentra dentro del balcón de su vivienda, pero cuando se despliega sobresale más de 1 metro de la proyección vertical de la fachada, llegando a invadir la calzada en su máxima extensión, aunque a unos 8 metros de altura.

La instalación no cuenta con autorización de la comunidad de propietarios (soy el vicepresidente de la misma), por lo que quisiera saber si puede tenerlo instalado de esta manera, ya que no parece demasiado regular.