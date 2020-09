Gabriela Canseco, viuda de Paco de Lucía, muy indignada por lo que pasó tras su muerte

Lazos de sangre emitió este miércoles un documental sobre Paco de Lucía. Entre testimonios de músicos, periodistas y familiares, alguna de las intervenciones que más peso tuvieron fueron las de Gabriela Canseco, la segunda mujer del guitarrista.

La mexicana explicó cómo tuvo lugar la repentina muerte del músico. Según contó, la pareja se encontraba en la playa cuando Paco de Lucía comenzó a encontrarse mal y a tener un frío impropio por el clima que había en ese momento.

Entonces, Canseco le cedió su camisa y le arropó con un par de toallas. Sin embargo, no fue suficiente y, al llegar a casa, se dio un baño caliente. Como ni con esas el malestar cesaba, finalmente fueron al hospital y, mientras esperaban, el virtuoso sufrió un infarto que le costó la vida.

"Se desmayó en mis brazos mientras esperábamos. Se hizo todo muy mal, fatal", dijo con amargura. Además, el programa ilustró las dificultades para repatriar el cadáver de Paco de Lucía y señaló la falta de implicación por parte de las instituciones.

"Paco de Lucía se hubiera quedado horrorizado con su funeral. No le gustaban nada ese tipo de eventos", comentó la mexicana en alusión a que se trató de un evento multitudinario. Por su parte, el bailaor Farru reveló que, paradójicamente, en el velatorio del músico no hubo prácticamente nadie.

"En la calle había mucha gente, pero a las 00:00 se había ido todo el mundo. En el velatorio de Paco de Lucía no hubo nadie, solo los del grupo, que habíamos estado con él hasta las 9:00 del día siguiente, cuando volvió la gente más arreglada", comentó muy indignado.

"Entonces, Gabriela se acercó y dijo que lleváramos el féretro nosotros, sus músicos. Él esto no lo habría querido, no le gustaban los actos con tanta gente. Varios de los premios que ganó ni los fue a recoger", continuó Farru. "A lo mejor no estaría de acuerdo con la burocracia o el show, pero estará orgullosísimo de ver que la gente sintió su muerte en Algeciras, dijo Rocío Carrasco, cuestionando las palabras del bailaor.