Cultura.-Mostra Viva del Mediterrani dissenya un pla estratègic per a celebrar una VIII edició "segura" davant la Covid

Amb eixe objectiu, ha elaborat un pla estratègic juntament amb els responsables de totes les seus en les quals es programaran actes relacionats amb la trobada cultural, com són La Nau, l'Octubre CCC, el Centre del Carme o la Sala Off, entre d'altres.

En tots els recintes que acolliran activitats de Mostra Viva, l'organització estarà subjecta als protocols establits pels mateixos i col·laborarà amb ells a aconseguir que tots els assistents seguisquen la normativa per a fer possible el normal desenvolupament de les activitats i verificar que no es produeixen situacions de risc.

Per a garantir la seguretat de tots, una de les primeres decisions presa va ser la de l'elaboració de diferents plans per a assegurar la viabilitat de celebració de Mostra Viva 2020 davant qualsevol eventualitat. L'organització va determinar l'establiment d'un programa mixt que combina activitats online per streaming amb espectacles presencials; així mateix, l'equip de treball de Mostra Viva ha realitzat una guia d'actuació a seguir per a aquells espais en els quals assumeix la total responsabilitat del compliment de les normes de seguretat contra la COVID-19.

Aquest document, elaborat sobre la base de la 'Guia de bones pràctiques per al reinici de l'activitat escènica i musical a Espanya' de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música; i la 'Guia pràctica de seguretat i higiene per a la realització d'espectacles d'arts de carrer' de l'associació Patea, està dissenyat "per a garantir la seguretat de tots els assistents en espais públics com els Jardins del Túria o el Pont de Serrans".

DOS METRES

En aquests llocs, serà obligatori l'ús de mascareta i el manteniment d'una distància de seguretat de dos metres. L'organització disposarà de mascaretes davant la possibilitat que persones del públic les trenquen o extravien, encara que els assistents hauran de portar les seues pròpies; en cas contrari, l'organització podrà arribar fins i tot a prohibir l'accés a l'espectacle a aquells que no respecten les pautes establides.

Unes altres de les mesures que es duran a terme, seran la col·locació de cadires numerades o, si escau, la presència d'acomodadors que organitzaran les localitats; l'entrada i eixida dels espais per sectors i de forma gradual; la col·locació de papereres amb obertura de pedal o la posada a la disposició dels espectadors de gel hidroalcohòlic. En cas de no poder garantir el correcte compliment de les normes, Mostra Viva del Mediterrani podria optar pel retard, ajornament o, en última instància, la suspensió de les actuacions.

Els membres de l'organització també s'encarregaran d'informar a les persones sobre les pautes a seguir davant qualsevol dubte. Finalment, els programes de mà seran substituïts per codis QR que permetran l'accés ràpid i segur a tota la programació de Mostra Viva del Mediterrani 2020 des del telèfon mòbil.