Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 743 nous positius, cinc defuncions i 29 brots

La major concentració de casos en brots s'ha comptabilitzat a Elx (Alacant) i Algemesí (València), amb onze afectats cadascun i tots ells d'origen social, segons l'última actualització facilitada per la Conselleria de Sanitat.

Per províncies, 91 nous casos s'han registrat a Castelló (3.113 en total); 245 a Alacant (9.179 en total) i 407 a València(16.994 en total). A més, continua havent-hi set positius sense assignar. D'altra banda, s'han donat 428 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 30.424: 3.658 a Castelló, 9.438 a Alacant i 17.308 a València. A més, hi ha 20 altes no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 468 persones ingressades: 47 en la província de Castelló, amb huit pacients en UCI; 159 en la província d'Alacant, 26 d'ells en la UCI; i 262 en la província de València, 33 d'ells en unitats de crítics. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 6.169 casos, la qual cosa suposa un 16,18% del total de positius.

D'altra banda, s'han registrat cinc defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions arriba a les 1.543 persones: 230 en la província de Castelló, 531 en la d'Alacant i 782 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 912.133, de les quals 767.679 han sigut per mitjà de PCR i 144.454 mitjançant test ràpid.

RESIDÈNCIES

Sobre la situació en residències, a data d'aquest dimecres hi ha algun cas positiu en 54 residències de majors (quatre enla província de Castelló, 16 en la província d'Alacant i 34 en la província de València); cinc centres de persones amb diversitat funcional (un en la província de Castelló, dos en la d'Alacant i dos en la de València) i cinc centres de menors (un a Castelló, tres en la província d'Alacant i un a València).

En aquests moments hi ha 73 residents nous positius i 12 treballadors, sense que s'haja registrat cap defunció d'usuari de centres en les últimes hores. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències a la Comunitat Valenciana: dos en la província d'Alacant i cinc en la de València.

En relació amb els nous brots, tots són d'origen social menys un de tres casos a Castelló situat en l'oci local i un altre laboral de tres contagiats a València. Els dos amb major nombre de positius es troben a Elx i Algemesí, amb onze cadascun.

Dels 29 brots, n'hi ha a Betxí (3) Dénia (5), Castelló (3), Elx (11), Alzira (6), Alqueries (3), Montcada (4), Ondara (3), l'Eliana (3), Mislata (5) i la resta són tots a València, d'entre 3, 5, 5, 6 i 7 casos.