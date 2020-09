Caride tilda la versión de Jácome de "cuento chino" y lo acusa de "personaje deleznable"

El que era hasta hace unas semanas la mano derecha de Jácome ha matizado que el alcalde "no ha desmentido nada, sino que hasta en tres momentos ha reconocido que el dinero que recibe DO lo desvía a su televisión privada (Auria TV)", en la misma rueda de prensa en la que ha acusado al PP de tenerle preparado "un golpe de Estado" y de haber "comprado" al propio Caride.

"Es un personaje deleznable y lo que tenemos que hacer es tratar de echarlo", ha abundado el también exportavoz municipal de la formación, quien ha expresado que tanto él como el resto de críticos que denunciaron en Fiscalía las presuntas ilegalidades en la gestión de fondos del partido se mantienen, "como mínimo, hasta encontrar una solución" y a la espera de que sea Jácome quien dimita.

Caride ha insistido en que el alcalde debe ofrecer explicaciones sobre "si hay o no desviación de fondos públicos a su empresa privada" y sobre "cuál es la situación con los asesores" -tras ser acusado de reclamarle parte de su sueldo a estos para financiar el partido- porque lo que ha hecho esta mañana, ha reiterado, es contar una "historia que parece 'Las crónicas de Narnia' dentro de su mundo onírico, no creíble".

"El tema es muy serio, esto no es ningún juego de tronos, y esos discursos infantiles, de barra de bar y de cuentos chinos supongo que habrá gente que los comprará, porque siempre la hay", ha manifestado, "pero cualquier persona sensata no creo que pueda comprar un mensaje plagado de tonterías porque no ha dicho más que tonterías".

EL PACTO TAMBIÉN SE ROMPE EN LA DIPUTACIÓN

Sobre el anuncio de Jácome de retirarle el apoyo al PP en la Diputación de Ourense -después de que los populares rompiesen "temporalmente" la alianza PP-DO en el Ayuntamiento-, empezando por la orden de votar en contra de los presupuestos que se llevarán a pleno este mes, Caride ha sido tajante: "El PP dijo que suspendía temporalmente el pacto mientras Jácome no aclarase lo que tiene que aclarar, como él no quiere aclarar ni dejar el puesto, quiere dinamitar el pacto empezando por la Diputacion".

Caride, que ayer calificó de "tremendamente injusto" que las desavenencias en el Consistorio salpicasen a la institución supramunicipal, ha subrayado que Jácome "no puede trasladar una segunda crisis a la Diputación" porque "el que se ha movido, el que ha incumplido, el que ha puesto en peligro la estabilidad de la ciudad y el pacto ha sido él".

Además le ha reprochado a Jácome que esté buscando "otras alternativas para seguir anclándose a un puesto en el que ya nadie le quiere: ni los suyos, ni los socios, ni la oposición, ni los funcionarios, ni los medios, ni las asociaciones vecinales, ni las empresas...".

Por ello, los críticos no piensan en dejar su asiento e insisten en que sea el alcalde el que dé un paso a un lado, ya que está propiciando "una situación anómala, sin pies ni cabeza", al tener que gobernar en minoría con el apoyo de un solo edil, Armando Ojea.

Todo a la espera de que se haga efectiva la baja de Mario González, exconcejal de Cultura que ha dejado su escaño, y entre Telmo Ucha, afín al alcalde y lo que ello conlleva: ambos se deben repartir las 12 áreas tras retirarle Jácome las competencias a dos ediles y después de que otros dos de DO y los populares las rechazaran en el día de ayer.

"Nosotros lo que no vamos a hacer es irnos ya para que nuestro puesto sea cubierto por otras personas afines a él y que en vez de ser dos sean siete en minoría, con gente que se siga plegando a las veleidades y a las excentricidades de un alcalde que además no es transparente", ha destacado.

Finalmente, en nombre de todos los reacios a Jácome, Caride ha manifestado sentirse "realmente avergonzado de haber caído en su trampa": "Ha engañado a 12.000 votantes, a su propia gente, a los socios de gobierno, a todo el mundo", ha sentenciado.