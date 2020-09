Bertín Osborne desvela su mayor miedo durante la pandemia del coronavirus

Bertín Osborne ha vuelto al trabajo con el estreno, la semana pasada, de Mi casa es la tuya. Ahora, unos días después, el andaluz concede una entrevista en la que se muestra sincero sobre la situación que ha vivido y que está viviendo por la pandemia del coronavirus.

En una entrevista a ¡Hola! desde su casa de Sevilla, el artista explica cómo ha vivido estos meses, que, además, ha pasado con su padre. "Mi padre ha estado confinado con nosotros, en Sevilla, desde el pasado mes de marzo y no nos hemos 'matao'. Creo que es la primera vez en nuestras vidas que hemos estado juntos tanto tiempo", comenta a la revista.

Además, el presentador desvela el mayor temor durante este tiempo. "No he tenido miedo por mí, he tenido miedo por Kike, que es de mucho riesgo", señala.

"Mi hija Alejandra y yo volvemos a hacer cosas juntos"

Kike, de 12 años, es el hijo menor de Osborne y de Fabiola Martínez y nació con una lesión cerebral. Ahora, cuenta el artista, el pequeño está haciendo grandes avances.

En la entrevista habla también de su nueva faceta como diseñador, ya que ha sacado su línea de moda con El Capote, la firma de Rafa Dona, hijo de Pastora Vega y bisnieto de Pastora Imperio, y de su mujer, Carolina López, hija del cantante Emilio José. "Mi hija Alejandra y yo volvemos a hacer cosas juntos. Me va a ayudar con el tema de los diseños", relata.