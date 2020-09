Cesc Fàbregas revela, en 'Samanta y la vida de', el momento más duro de su vida

El centrocampista Cesc Fàbregas protagonizó la segunda entrega de Samanta y la vida de, la nueva propuesta de Samanta Villar para Cuatro. Aunque el catalán se mostró muy alegre y receptivo a lo largo de todo el programa, mientras aparecían personas tan importantes para él como su pareja, sus hijos o su hermana, hubo un momento en el que el futbolista mostró su lado más vulnerable.

Y ocurrió en el coche de la periodista, después de que, junto a ella, escuchara La oreja de Van Gogh, uno de los grupos favoritos del deportista. Entonces, Villar preguntó por el momento más duro de su vida. Tras unos instantes, afirmó: "la separación de mis padres". Sorprendida de que se tratara de algo que ocurrió hace tanto tiempo, la catalana quiso saber más sobre el suceso que tanto le marcó.

"Yo tenía 14 años cuando mis padres se separaron. Es una cosa que he llevado dentro más de la mitad de mi vida, pero siempre lo llevo ahí, es una tristeza recurrente, no lo supero", narró Fàbregas. Después, explicó cómo se enteró de la triste noticia.

"Era un domingo por la tarde, nos dijeron que había reunión familiar y me extrañó, porque nosotros no solíamos hacer eso. Pensé que lo que pasaba era que mi madre estaba embarazada, pero mi padre estaba profundamente afectado. Finalmente habló ella y, cuando me lo dijeron, le di un puño a la pared y me fui a mi habitación. Desde ese momento me distorsioné un poco, era un chico con las ideas muy claras y tenía una vida muy estable", añadió muy afectado.